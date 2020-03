Des adolescents de Seattle lancent un service d’alerte par SMS pour les statistiques COVID-19 et visent un outil de dépistage – .

Sage Khanuja (à gauche) et Nikolas Ioannou (à droite) ont cofondé Spira et lancé cette semaine un tracker SMS COVID-19. (Photo gracieuseté de Sage Khanuja)

Deux étudiants de l’Université de Washington viennent de publier un tracker SMS COVID-19 et ont des plans pour un outil de dépistage des coronavirus.

Nikolas Ioannou et Sage Khanuja sont les adolescents derrière Spira, qui a débuté le service textuel cette semaine. Les utilisateurs recevront des mises à jour quotidiennes sur les coronavirus, y compris des informations sur les décès, les cas, les récupérations et même des rappels pour se laver les mains et rester à la maison. Les données proviennent de Worldometer, un site qui tire des chiffres des rapports officiels du gouvernement et de sources d’informations fiables.

Les jeunes entrepreneurs travaillent également sur un outil de dépistage COVID-19 qui encourage les personnes susceptibles de présenter des symptômes pseudo-grippaux à répondre à un questionnaire rapide. Les deux espèrent étendre leur technologie pour enregistrer la toux de leurs utilisateurs, qui sera analysée à l’aide d’un algorithme d’apprentissage automatique personnalisé.

Ioannou a déclaré qu’il ne s’agissait pas de remplacer le test COVID-19, mais plutôt comme un «point de données informatif».

“Selon la sortie du modèle d’apprentissage automatique, nous ajusterions l’urgence du patient pour obtenir un test de dépistage”, a-t-il déclaré.

Ioannou et Khanuja se sont rencontrés en mai dernier à l’UW et peu après avoir créé Spira, dérivé du mot «respiratoire». Ils ont commencé à concevoir un prototype pour dépister les maladies respiratoires et ont développé un appareil imprimé en 3D avec un stéthoscope numérique et un écran tactile LCD qui permet aux utilisateurs de répondre aux questions et d’enregistrer leur respiration. Les résultats seraient alors affichés à l’écran.

Test de dépistage respiratoire imprimé en 3D[Crédit:Spira)L’appareilétaitinitialementcenséêtredéployédanslespaysàfaiblerevenumaisaprèsavoirparléauCESdeLasVegaslesétudiantsontétéapprochésparplusieurssociétésdetélésantédontTeladocHealthbaséeàNewYorkquisouhaitaientintégrerleurtechnologiedansunesurfacedeprogrammationd’applicationfacileàutiliser[Credit:Spira)Thedevicewasoriginallysupposedtobedeployedinlow-incomecountriesbutafterspeakingatCESinLasVegasthestudentswereapproachedbyseveraltelehealthcompaniesincludingNewYork-basedTeladocHealththatwantedtointegratetheirtechnologyintoaneasy-to-useapplicationprogrammingsurface

C’est à ce moment que Spira est devenue officiellement une entreprise et a publié un dépistage d’application pour 95% de toutes les maladies respiratoires, y compris l’asthme, la pneumonie, la maladie pulmonaire obstructive chronique, et plus encore. Selon le site Web de Spira, l’application utilise un microphone de téléphone pour effectuer un test de toux et d’auscultation.

Spira a collecté 15 000 $, dont 7 500 $ du défi UW Health Innovation.

Ioannou a été nommé Geek de la semaine . en novembre. Il a publié des applications précédentes qui aidaient les gens à identifier et à apprendre à éliminer correctement les déchets.