Des astronomes découvrent une galaxie «monstre» morte qui se cache dans l’espace lointain – .

Au fil des ans, les scientifiques qui étudient l’espace ont repéré d’innombrables galaxies dans toutes les différentes phases de leur vie. Des galaxies nouveau-nées produisant de nouvelles étoiles aux anciens nuages ​​d’étoiles qui ne font pas grand-chose. Comme les astronomes de l’Université de Californie, Riverside, le décrivent dans un nouvel article dans The Astrophysical Journal, la galaxie XMM-2599 appartient à cette dernière catégorie, mais cela ne raconte pas toute l’histoire.

Le XMM-2599 est incroyablement vieux, et à un moment donné, il ressemblait à une usine de formation d’étoiles, déclenchant rapidement de nouvelles étoiles pendant longtemps avant de s’arrêter. Comme c’est parfois le cas avec les nouvelles découvertes de galaxies, ce que nous avons appris sur le XMM-2599 pourrait soulever plus de questions qu’il n’en répond.

“Même avant que l’univers ait 2 milliards d’années, le XMM-2599 avait déjà formé une masse de plus de 300 milliards de soleils, ce qui en fait une galaxie ultra-massive”, a déclaré l’auteur principal Benjamin Forrest dans un communiqué. “Plus remarquable, nous montrons que le XMM-2599 a formé la plupart de ses étoiles dans une énorme frénésie lorsque l’univers avait moins d’un milliard d’années, puis est devenu inactif au moment où l’univers n’avait que 1,8 milliard d’années.”

Forrest et son équipe ont utilisé les données de l’Observatoire W. M. Keck pour déterminer à quelle distance le XMM-2599 est éloigné de la Terre. À son niveau le plus actif, il produisait des étoiles à un rythme incroyable, l’équipe estimant qu’elle produisait environ 1000 masses solaires d’étoiles par an. Comme nous le voyons aujourd’hui, cependant, la galaxie est comme un fantôme brûlé de son ancien moi.

«Nous avons pris le XMM-2599 dans sa phase inactive», explique Gillian Wilson, membre de l’équipe de recherche. «Nous ne savons pas ce que cela va devenir de nos jours. Nous savons qu’il ne peut pas perdre de masse. Une question intéressante est ce qui se passe autour d’elle. Au fil du temps, pourrait-elle attirer par gravitation les galaxies formatrices d’étoiles proches et devenir une ville brillante de galaxies?

À une distance de la Terre d’environ 12 milliards d’années-lumière, la galaxie est certainement bien différente aujourd’hui de ce que nous pouvons voir de notre point de vue, mais ce qui lui est arrivé est une supposition.

Source de l’image: NRAO / AUI / NSF / B. Saxton; NASA / ESA / R. Foley; NASA / StScI

