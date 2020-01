Des astronomes détectent la deuxième planète en orbite autour de l’étoile la plus proche

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Les scientifiques se demandaient à quel point les planètes étaient communes dans l’univers, et maintenant nous savons – elles sont partout. Même avec nos méthodes relativement rudimentaires de détection des exoplanètes, nous avons identifié des milliers de mondes extraterrestres, dont certains dans notre propre arrière-cour. En 2016, les astronomes ont découvert une exoplanète autour de Proxima Centauri, l’étoile la plus proche du soleil. Maintenant, il semble qu’il pourrait y avoir une deuxième exoplanète «super-Terre» en orbite autour de cette étoile.

Proxima Centauri se trouve à seulement 4,2 années-lumière de la Terre. Il fait partie d’un groupe d’étoiles triples avec le système binaire Alpha Centauri AB à proximité. Proxima Centauri est plus petite et plus froide que ces étoiles – c’est ce qu’on appelle une naine rouge, le type d’étoile le plus courant dans la galaxie de la Voie lactée.

Alors que Proxima Centauri est très proche en termes cosmiques, son plan planétaire ne s’aligne pas avec la Terre. Cela signifie que la méthode de transit commune de détection des exoplanètes ne fonctionne pas. Des instruments comme Kepler et le nouveau satellite TESS utilisent la méthode de transit pour détecter de petites baisses de la lumière lorsque les planètes passent devant leurs étoiles d’origine. Comme cela ne fonctionne pas avec Proxima Centauri, les astronomes ont utilisé la vitesse radiale de l’étoile (également appelée spectroscopie Doppler) pour repérer Proxima b en 2016. Une équipe internationale d’astronomes a utilisé les mêmes «oscillations solaires» pour détecter le nouveau candidat exoplanète Proxima c.

Proxima c est une exoplanète de masse relativement faible, censée être environ six fois plus massive que la Terre. Alors que Proxima b orbite autour de l’étoile une fois tous les 11 jours terrestres, Proxima c a une période orbitale de cinq ans. Elle est 50% plus éloignée de Proxima Centauri que la Terre du soleil, et Proxima Centauri est une étoile beaucoup plus fraîche. En conséquence, les scientifiques prédisent que Proxima c est bien en dehors de la zone habitable de l’étoile avec des températures aussi basses que -388 degrés Fahrenheit. Proxima b se trouve à l’intérieur de la zone habitable, mais le rayonnement de la naine rouge pourrait la rendre inhospitalière.

L’équipe a analysé 17 ans de données provenant des instruments HARPS (High Accuracy Radial Velocity Planet Searcher) et UVES (Spectravograph Ultraviolet et Visual Echelle) pour identifier Proxima c. L’étude indique que la nouvelle exoplanète explique le mieux l’oscillation gravitationnelle particulière de Proxima Centauri. Maintenant, c’est aux autres équipes d’étudier l’étoile et de confirmer les résultats. Même s’il n’y a aucune chance de vivre sur Proxima c, cela pourrait être une véritable aubaine pour l’étude des exoplanètes d’avoir un système avec deux d’entre elles juste à notre porte cosmique.

