Des astronomes détectent la supernova la plus brillante jamais enregistrée

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Il y a beaucoup d’univers à explorer, donc nous trouvons constamment le prochain objet ou phénomène “le plus ancien” ou “le plus grand”. Aujourd’hui, une équipe de chercheurs de l’Université de Birmingham a déclaré avoir identifié l’explosion de supernova la plus brillante jamais enregistrée, et il pourrait s’agir d’un type d’explosion stellaire inédit qui pourrait confirmer certaines idées de longue date sur les cycles de vie stellaires.

L’explosion en question était vraiment massive, nous avons donc de la chance qu’elle se soit produite à environ 3,6 milliards d’années-lumière. La supernova, connue officiellement sous le nom de SN2016aps, présentait un profil énergétique inhabituel qui la distingue des autres événements de ce type. Dans une supernova typique, le rayonnement émis est inférieur à 1% de la production totale d’énergie. Les observations de SN2016aps montrent que son rayonnement était cinq fois plus élevé qu’une supernova «normale». Cela en fait la supernova la plus brillante jamais observée.

Comme son nom l’indique, SN2016aps a été initialement repéré en 2016. L’équipe l’a identifié pour la première fois à l’aide du télescope panoramique et du système de réponse rapide à Hawaï. Des observations de suivi ont été faites avec le télescope spatial Hubble pendant deux autres années. Au cours de cette période, la luminosité de la supernova est tombée à seulement 1% de sa puissance de crête.

Parce que l’explosion a eu lieu si loin, elle s’est également produite dans un passé lointain. Par conséquent, l’équipe a émis l’hypothèse que cela pourrait être le tout premier exemple d’une supernova à «instabilité de paire pulsatoire». Dans un tel événement, deux grandes étoiles dans un système binaire spiralent de plus en plus jusqu’à ce qu’elles fusionnent. L’instabilité de deux étoiles qui se rejoignent les fait exploser dans une supernova – potentiellement une très, très grande supernova. Les astronomes ont émis des hypothèses sur les supernovae à instabilité de paire pulsationnelle, mais nous n’avons jamais confirmé leur existence par observation.

Les calculs suggèrent que le système qui a produit SN2016aps avait entre 50 et 100 fois la masse du soleil. Sa sortie de luminosité élevée peut être le résultat de l’onde de choc de la supernova rattrapant le gaz expulsé du système avant l’explosion principale. C’est quelque chose que les astronomes s’attendraient à trouver dans une supernova pulsatoire à instabilité de paire. L’équipe a également détecté principalement de l’hydrogène gazeux autour de l’événement, mais des étoiles massives uniques auraient brûlé à travers leur hydrogène. Cela soutient également l’idée que SN2016aps s’est produite après la fusion de deux étoiles plus petites et plus jeunes.

Les astronomes espèrent que le prochain télescope spatial James Webb sera capable de repérer des objets également éloignés pour trouver plus de ces supernovae inhabituelles.

Maintenant lis: