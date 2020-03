Des bénévoles se pressent pour aider le Seattle Coronavirus Assessment Network – .

Les employés de laboratoire traitent des échantillons de test de coronavirus au laboratoire de virologie d’UW Medicine. (Photo de médecine UW)

Les détectives scientifiques qui ont découvert les origines de l’épidémie de coronavirus aux États-Unis dans la région de Seattle ont annoncé une nouvelle initiative pour faire en sorte que l’affaire soit ouverte – et ils recrutent des volontaires.

Tant de bénévoles ont répondu au cours des premières heures que le Seattle Coronavirus Assessment Network, ou SCAN, a atteint sa capacité pour aujourd’hui et dit aux gens qu’ils devront revenir plus tard pour s’inscrire.

“En raison de la capacité limitée, nous ne serons pas en mesure de tester chaque individu”, a déclaré dans un tweet le chercheur principal du SCAN, le généticien de l’Université de Washington Jay Shendure.

Le SCAN est un prolongement de la Seattle Flu Study, qui utilise l’analyse génétique pour suivre la propagation des maladies infectieuses depuis plus d’un an.

Les chercheurs participant à l’étude se sont tournés vers le coronavirus SARS-CoV-2 en février, lorsqu’ils ont commencé à détecter la signature génétique du virus dans leur enquête à grande échelle sur les infections grippales.

Sur la base des signes révélateurs de l’évolution, observés dans plusieurs cas d’infection au COVID-19, les chercheurs ont déterminé que le virus se propageait depuis six semaines pratiquement sans être remarqué.

Leurs conclusions concordaient avec la modélisation informatique de la propagation du virus et fournissaient des preuves claires que le coronavirus pouvait être facilement propagé par des personnes qui ne présentaient pas les symptômes pseudo-grippaux associés à la maladie.

«Au cours des dernières semaines, l’équipe d’étude sur la grippe a travaillé pour adapter son projet d’une étude de recherche à une partie de notre réponse en santé publique», a déclaré aujourd’hui l’équipe SCAN dans un article de blog. “Ils ont établi un partenariat avec Public Health – Seattle & King County, le Washington State Department of Health, et les Centers for Disease Control and Prevention pour ce faire, et maintenant cette transition est prête.”

SCAN, un partenariat entre la Seattle Flu Study et Seattle-King County Public Health, effectuera des tests ciblés et représentatifs de la population du comté de Seattle-King, en utilisant des kits d’échantillonnage auto-écouvillon approuvés par le Département de la santé de l’État de Washington pour les urgences. utilisation. Les échantillons seront analysés auprès de personnes d’un échantillon représentatif de quartiers, y compris des adultes ainsi que des enfants, des personnes qui présentent des symptômes ainsi que des personnes qui ne le sont pas.

Les organisateurs ont souligné que leur programme de surveillance ne remplace pas les soins médicaux traditionnels ni l’évaluation par les prestataires de soins de santé. “Ceux qui ne se sentent pas bien ou soupçonnent qu’ils pourraient avoir COVID-19 devraient rester à la maison, contacter leur fournisseur de soins de santé et suivre les conseils de santé publique”, ont-ils déclaré.

Mais les organisateurs recherchent des personnes pour participer au projet, parallèlement aux pratiques standard de santé publique:

«Vous pouvez jouer un rôle important dans SCAN. Nous demandons aux gens – qu’ils présentent ou non des symptômes – de visiter scanpublichealth.org et de s’inscrire. Vous répondrez à quelques questions, en commençant par votre code postal. Nous enverrons des kits d’écouvillon à ceux que nous pouvons, en nous concentrant sur les personnes nécessaires pour obtenir l’image la plus représentative possible de ce qui se passe dans notre région.

«Une fois que vous avez reçu votre kit, suivez simplement les instructions ci-jointes et renvoyez votre écouvillon à SCAN. Si votre test est positif pour COVID-19, vous serez contacté par un membre de l’équipe SCAN travaillant avec la santé publique. “

«Malgré le déclenchement et la croissance rapides de cette épidémie, il a été difficile de comprendre ou de prévoir son ampleur et son impact réels», a déclaré Jeff Duchin, responsable de la santé publique de Seattle-King County Public Health. “En testant un large échantillon de personnes dans différentes communautés, nous aurons une compréhension plus détaillée de l’endroit où le virus existe et qui est affecté. Il s’agit d’informations importantes qui peuvent nous aider à connaître la véritable gravité de l’infection, si les mesures prises par la communauté pour réduire sa propagation fonctionnent ou doivent être ajustées, et quand, finalement, le nombre de cas de COVID-19 est enfin en baisse . “

Pour l’instant, SCAN peut gérer jusqu’à 300 kits de prélèvement et d’envoi par jour, en plus d’une centaine d’échantillons cliniques résiduels.

SCAN est financé par Gates Ventures, le bureau privé du co-fondateur de Microsoft, Bill Gates, et s’appuie sur les conseils techniques de la Fondation Bill & Melinda Gates et d’autres experts en santé publique.

Gates est également un partisan de la Seattle Flu Study, qui a été développée par le Brotman Baty Institute en collaboration avec UW Medicine, Fred Hutchinson Cancer Research Center et Seattle Children’s.

Amazon Care fournit des infrastructures et des capacités logistiques pour la livraison et la collecte de kits d’échantillons dans la région de Seattle, avec d’autres partenaires de livraison.

L’Institut de modélisation des maladies de Bellevue, dans l’État de Washington, fournit un soutien à la modélisation des données pour le projet, et les Centers for Disease Control and Prevention fournissent une assistance technique en personne.