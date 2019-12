Des camions autonomes et des drones? Il y a un brevet Amazon pour ça – .

Un diagramme accompagnant la demande de brevet d'Amazon montre comment un véhicule terrestre autonome et un drone volant fonctionneraient ensemble pour effectuer une livraison de colis. (Illustration d'Amazon via USPTO)

Depuis longtemps, Amazon étudie les applications des véhicules autonomes et teste des flottes de drones volants pour effectuer des livraisons de colis. Il est donc logique que le géant de la vente en ligne basé à Seattle fusionne ces véhicules pour un système de livraison de l'entrepôt à la porte pratiquement intact de la main de l'homme.

Dans un brevet publié aujourd'hui, les inventeurs d'Amazon Hilliard Bruce Siegel et Ethan Evans décrivent un système qui a des véhicules autonomes de transport de colis au voisinage d'un client – peut-être même la rue devant la porte du client – et coordonne la livraison à domicile avec un drone.

Les deux types de robo-porteurs seraient en contact sans fil avec un réseau informatique central qui gérerait l'opération. Le véhicule au sol pourrait être dirigé pour se diriger vers un centre de distribution, ramasser les expéditions et tracer un parcours pour les livraisons. Les drones pouvaient voler dans les deux sens pour déposer les colis et se recharger dans le véhicule.

Divers diagrammes montrent comment les drones pourraient ramasser les colis d'un véhicule dans la rue, puis survoler pour déposer les livraisons sur le seuil des portes, des zones de dépôt désignées et des balcons à l'étage supérieur. Certains diagrammes montrent un gros camion de livraison comme base d'opérations, tandis que d'autres montrent un robot de livraison plus petit comme ceux qui sont testés au nord de Seattle.

Les drones pourraient être détenus ou exploités par une entité distincte du service de véhicules terrestres – par exemple, par les gérants de l'immeuble à appartements desservi. Vous pourriez avoir différentes entreprises chargées des livraisons dans différents quartiers. L'important est que tout soit coordonné via un réseau central.

Un tel système combiné résoudrait plusieurs défis: par exemple, les drones alimentés par batterie n'auraient pas à utiliser autant de jus qu'ils le feraient s'ils volaient directement d'un centre de distribution pour effectuer une livraison. Il y aurait moins de bruit et moins besoin de survoler la propriété d'autrui.

Pour les véhicules terrestres, le système ne fait pas seulement le pont sur le «dernier kilomètre» d'un itinéraire de livraison – il couvre les 100 derniers pieds. Siegel et Evans, qui sont des vétérans du secteur des brevets, disent que cela devient de plus en plus important.

«Au fil du temps, la fréquence et le volume croissants des livraisons d'articles des sociétés de commerce électronique et de vente par correspondance ont entraîné un besoin accru de méthodes de livraison plus rapides et plus efficaces», écrivent-ils.

Il y a une autre torsion à l'application: elle cite une histoire de . sur le brevet de Google pour utiliser des drones pour ramasser les envois et les transporter vers une boîte de dépôt mobile.

La demande a été déposée en 2016, et rien ne garantit qu'Amazon développera un système de livraison entièrement autonome comme celui décrit. Mais la description fournit une indication de ce à quoi Amazon a pensé en construisant son propre système de livraison de bout en bout.

Pour ce que cela vaut, Amazon a investi ce que l'on pense être des centaines de millions de dollars avec des startups du transport telles que Rivian et Aurora. Amazon prévoit d'acheter 100 000 fourgons tout électriques Rivian pour sa flotte de livraison. Et les demandes de brevets récemment publiées indiquent que Rivian et Aurora mettent beaucoup d'efforts pour rendre leurs véhicules autonomes, même dans des conditions difficiles.

La grande question est: qu'est-ce qui a pris autant de temps à Amazon pour obtenir le brevet de cette idée? Nous avons contacté Amazon pour lui faire part de ses commentaires et mettrons à jour cet élément avec tout ce que nous entendons de substantiel.