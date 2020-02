Des champignons assoiffés de radiations trouvés dans le réacteur de Tchernobyl pourraient sauver les astronautes – .

La fusion du réacteur nucléaire de Tchernobyl a été un coup dévastateur pour la région, forçant des évacuations massives et nécessitant un effort de nettoyage qui se poursuit encore à ce jour. Ce fut une tragédie, mais au fil des ans, cela a produit des opportunités scientifiques très intéressantes, et l’une des plus intrigantes est venue avec la découverte d’un type de champignons qui avait commencé à faire maison à l’intérieur du réacteur détruit.

Découverts pour la première fois au début des années 1990, les champignons sont devenus le centre d’étude des chercheurs qui voulaient en savoir plus sur leur survie dans le rayonnement intense du réacteur défaillant. En fait, les champignons ne toléraient pas seulement le rayonnement, ils l’aimaient absolument et avaient en fait trouvé un moyen d’utiliser le rayonnement comme énergie pour la croissance.

Cela a ouvert une multitude de possibilités passionnantes. La vie qui prospère dans des environnements riches en rayonnement n’est pas courante, et si nous pouvions trouver un moyen d’utiliser les champignons ou d’exploiter son pouvoir d’absorption des rayonnements pour nos propres moyens, elle pourrait être utilisée dans une variété d’applications.

La NASA, en particulier, était intéressée par cette possibilité et étudie les champignons depuis des années. L’agence spatiale a envoyé huit espèces de champignons trouvés dans le réacteur de Tchernobyl à la Station spatiale internationale où les astronautes subissent régulièrement des niveaux de rayonnement des dizaines de fois plus intenses que sur Terre.

L’idée est que si les scientifiques peuvent comprendre comment les champignons absorbent le rayonnement et l’utilisent, cela pourrait conduire à de nouveaux traitements pour les astronautes qui se lancent dans des missions vers l’ISS, la Lune et même des voyages plus profonds dans l’espace où le risque d’exposition aux rayonnements être plus grande sur une plus longue chronologie.

La recherche est toujours en cours, mais c’est un exemple vraiment fantastique de la façon dont quelque chose de valeur peut être récupéré, même des tragédies les plus dévastatrices.

Source de l’image: Efrem Lukatsky / AP / Shutterstock

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et tendances en matière de réalité virtuelle, de vêtements, de smartphones et de technologies futures.

Plus récemment, Mike a été rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et dans d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste derrière sa dépendance au jeu.

