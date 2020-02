Des chercheurs amadouent la perle de verre en lévitation dans le monde quantique

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

L’étude de l’état quantique de l’univers est une entreprise difficile en partie parce que les objets n’ont que des propriétés quantiques détectables sur la plus petite échelle. Plus quelque chose est gros, plus il est difficile de le mettre dans un état quantique bien défini, à l’abri des effets environnementaux. Une équipe de chercheurs américano-autrichiens a développé une nouvelle technique qui pourrait faciliter l’étude de la mécanique quantique grâce à une perle de silice flottante.

Le problème de base lors de l’étude des états quantiques est que les objets plus gros ont plus d’interaction avec l’environnement, et cela masque les propriétés quantiques. Pousser la matière dans un état quantique nécessite généralement des résonateurs complexes qui contrôlent les atomes avec des longueurs d’onde spécifiques de la lumière. Ces systèmes ne fonctionnent qu’à des températures extrêmement basses frôlant le zéro absolu, ce qui empêche l’énergie extérieure d’affecter les particules. Avec les bons contrôles, les scientifiques peuvent amadouer des nuages ​​d’atomes pour former des matériaux exotiques comme les condensats de Bose-Einstein.

Il est donc assez remarquable que l’équipe du MIT, de l’Université de Vienne et de l’Académie autrichienne des sciences ait réussi à amener un objet solide dans le régime quantique. Les chercheurs ont placé une petite perle de silice d’environ 200 nanomètres de diamètre dans une chambre à vide, puis ont utilisé un laser (parfois appelé pince optique) pour la suspendre dans l’air. Avec le gaz, le refroidissement laser via la transition atomique est une méthode bien connue pour éliminer l’énergie pour amener les atomes dans un état fondamental quantique. Avec la perle solide en lévitation, l’équipe a dû utiliser une nouvelle méthode expérimentale appelée refroidissement des cavités par diffusion cohérente.

Avec des millions d’atomes réunis, la perle de silice est exempte de propriétés quantiques par observation dans des conditions normales. La méthode de refroidissement par cavité repose sur une chambre d’essai de dimensions similaires à une longueur d’onde spécifique de la lumière. Cela limite les longueurs d’onde qui peuvent exister dans la chambre.

Au fil du temps, la perle perd de l’énergie aux photons environnementaux, qui ont plus d’énergie que les pinces optiques à l’intérieur de la cavité. Finalement, la perle cesse de vibrer et le centre atteint environ 0,00001 degrés Celsius du zéro absolu, ce qui lui permet de développer des propriétés quantiques observables. À ce stade, la surface de la perle est en fait assez chaude à environ 572 degrés Fahrenheit (300 degrés Celsius), et le reste de l’expérience est à température ambiante.

L’équipe affirme que cette configuration permet à la perle de verre d’entrer dans un état fondamental quantique dans 70% des cas. Il peut être possible d’atteindre des taux de réussite encore plus élevés avec du matériel sous vide amélioré. Ils discutent également du refroidissement du matériel pour améliorer l’efficacité. Une étude plus approfondie des objets à l’état quantique solide pourrait donner des résultats fascinants, mais nous ne sommes qu’à l’aube de cette nouvelle ère.

