Des chercheurs créent des diamants purs à partir de matériaux traces dans les combustibles fossiles

Pendant la majeure partie de l’histoire humaine, les diamants étaient extraordinairement rares et il n’y avait aucun moyen de les produire artificiellement. Les scientifiques ont appris à fabriquer des diamants dans les laboratoires, mais le processus avait de nombreux inconvénients. Des chercheurs de l’Université de Stanford et du SLAC National Accelerator Laboratory ont travaillé sur une nouvelle technique. Selon une nouvelle étude, l’équipe a réussi à produire des diamants purs en utilisant un matériau trace trouvé dans les gisements de combustibles fossiles.

Les diamants ont toujours été appréciés pour leur apparence, mais leur combinaison unique de clarté optique et de dureté signifie qu’ils sont également utiles aujourd’hui en médecine, en détection biologique, en fabrication et même en informatique quantique. Les diamants naturels se forment profondément dans la croûte terrestre, où les températures et la pression pressent le carbone en un réseau de diamants. Recréer cela en laboratoire a toujours nécessité beaucoup d’énergie, de temps ou l’ajout d’un catalyseur métallique qui laisse des impuretés dans le produit final.

Les scientifiques ont longtemps étudié une classe de molécules appelées diamantoïdes pour mieux comprendre les propriétés des diamants. Les diamantoïdes se trouvent naturellement dans les gisements de combustibles fossiles comme le pétrole brut et le gaz naturel et sont constitués de carbone et d’hydrogène. Lorsqu’ils sont isolés, les diamantoïdes ressemblent à une fine poudre blanche, mais au niveau moléculaire, ils contiennent la plus petite structure unitaire «cage» du réseau cristallin de diamant. Les chercheurs ont collecté trois formes différentes de diamantoïde à tester.

À juste titre, vous avez besoin de diamants pour fabriquer des diamants à partir de diamantoïdes. L’équipe a chargé les échantillons dans une cellule à enclume en diamant, qui peut soumettre de petits objets à une pression incroyable. Ensuite, ils ont chauffé les échantillons compressés avec un laser. Dans ces conditions, les liaisons carbone se réorientent dans le réseau de diamant standard et les atomes d’hydrogène tombent. Un diamantoïde à trois cages appelé triamantane s’est avéré être le meilleur pour former des diamants. Il a fallu 20 gigapascals de pression et une température de 1 160 degrés Fahrenheit (626 degrés Celsius) pour transformer la poudre de triamantane en un diamant pur.

Ce processus est plus rapide et moins cher que les autres méthodes de production de diamants, mais il a un inconvénient majeur: l’échelle. Une cellule à enclume de diamant ne peut compresser que de très petits échantillons, vous ne pouvez donc fabriquer des diamants microscopiques qu’à partir de diamantoïdes – du moins pour l’instant. Ce processus pourrait aider les scientifiques à mieux comprendre ce qu’il faut pour fabriquer un diamant et à améliorer la façon dont ils sont produits en laboratoire.

Crédit image du haut: Andrew Brodhead / Stanford University

