Des chercheurs créent un test sanguin basé sur l’IA pour détecter le cancer

Le cancer est l’une des causes de décès les plus courantes, mais l’énorme variation des types de cancer peut rendre la détection précoce difficile. Une équipe de chercheurs des États-Unis a mis au point un test sanguin qui pourrait aider à identifier les tumeurs à un stade précoce en utilisant la puissance de l’IA. Le test peut détecter plus de 50 cancers différents et restreindre l’emplacement de la tumeur à des zones spécifiques du corps.

À sa base, le cancer est une croissance cellulaire incontrôlée. Il existe de nombreux types de cellules dans le corps humain, et presque toutes peuvent devenir cancéreuses. Malheureusement, de nombreux cancers ne présentent pas de symptômes visibles jusqu’à ce que la maladie ait progressé aux stades ultérieurs. Une fois que le cancer commence à se propager à d’autres systèmes corporels, il devient beaucoup plus difficile à traiter.

Un test de routine qui pourrait signaler les cancers potentiels très tôt pourrait sauver des vies incalculables et réduire les frais médicaux. L’équipe, composée de chercheurs de la Mayo Clinic, de la Cleveland Clinic et d’autres institutions, s’est concentrée sur l’analyse des signaux de ce qu’on appelle «l’ADN sans cellule» (cfDNA). C’est du matériel génétique libéré par des cellules qui circulent librement dans le sang. Toutes les cellules fuient un peu d’ADN, et cela inclut les cellules dans les tumeurs.

Bien que le cancer implique des altérations génétiques, ces changements sont mineurs et souvent limités à des sections spécifiques de l’ADN. Une meilleure façon de repérer les signes de cancer dans l’ADNcf est d’évaluer les profils de méthylation. Dans la méthylation, un groupe méthyle (CH3) remplace un atome d’hydrogène sur la cytosine ou l’adénine – ce sont deux des quatre molécules de la paire de bases qui composent votre code génétique. La méthylation peut affecter la façon dont vos gènes sont exprimés sans réellement changer la séquence sous-jacente. Surtout, la méthylation peut être une cause ou un résultat du cancer.

L’équipe a commencé avec des échantillons de sang de 3 000 patients, dont la moitié avaient l’un des 50 cancers inclus dans l’étude. Ces données étaient «étiquetées», permettant à l’IA d’apprendre les schémas de méthylation dans l’ADNcf pour divers cancers et pour aucun cancer. Pour tester l’algorithme, les chercheurs ont mis au travail la catégorisation de 1 200 nouveaux échantillons, et les résultats sont encourageants.

L’IA est capable de détecter 93% des cancers de stade IV, 81% des stades III, 43% des stades II et 18% des tumeurs de stade I. Le taux de faux positifs n’était que de 0,7%. Quand elle a repéré le cancer, l’IA a pu identifier l’emplacement de la tumeur avec une précision de 93%.

L’équipe espère que cette technique pourra être appliquée à des populations plus importantes. La détection des cancers précoces est encore faible, mais ces tumeurs sont rarement détectées par d’autres moyens. L’identification précoce de 18% des cancers pourrait encore être très utile, et une formation supplémentaire pourrait permettre à l’IA de mieux détecter le cancer aux stades précoces.

