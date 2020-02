Des chercheurs disent que des «panneaux anti-solaires» pourraient produire de l’électricité la nuit

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Il y a de l’énergie libre qui pleut sur Terre sous forme de lumière solaire, mais l’exploitation de toute cette énergie s’est avérée difficile. Le soleil ne brille que le jour, et ces panneaux solaires sont inutiles la nuit, ou du moins ils le sont en ce moment. Des chercheurs de l’Université de Californie à Davis suggèrent que vous pourriez produire de l’électricité la nuit en utilisant des «panneaux anti-solaires». Bien sûr, tout cela est si évident quand on y pense.

Des chercheurs du monde entier s’efforcent d’améliorer l’efficacité des panneaux solaires, qui ne captent actuellement qu’une fraction de l’énergie solaire totale qui leur tombe dessus. Même les panneaux solaires à haut rendement sont désavantagés par rapport à l’énergie non renouvelable car vous ne pouvez pas produire d’énergie solaire la nuit. Donc, vous devez en capturer suffisamment pendant la journée pour stocker pour une utilisation lorsque le soleil ne brille pas. Cependant, la technologie de la batterie a été lente à s’améliorer. Les panneaux anti-solaires décrits dans la revue ACS Photonics pourraient combler le vide pour compléter la production d’électricité la nuit lorsque les panneaux solaires et les batteries ne sont pas assez bons.

Les panneaux solaires fonctionnent parce qu’ils sont froids par rapport au soleil, ils peuvent donc absorber la lumière du soleil et la convertir en énergie. L’espace, et donc le ciel nocturne, est froid. Par conséquent, vous pouvez diriger un panneau plus chaud sur Terre vers le ciel pour rayonner l’énergie vers l’extérieur sous forme de lumière infrarouge. C’est ce que propose l’université de Californie – c’est essentiellement un moteur thermique.

Ces appareils n’utilisent pas la même technologie que les panneaux solaires, bien qu’ils se ressemblent probablement. Les panneaux solaires s’appuient sur des cellules photovoltaïques qui absorbent les photons pour créer des paires électron-trou à travers le semi-conducteur, générant une tension de travail. Un panneau de nuit utiliserait une cellule thermoradiative pour émettre un rayonnement infrarouge de la Terre dans l’espace pour créer des paires électron-trou.

L’équipe estime que les cellules thermoradiatives ne pourraient générer qu’environ un quart de la puissance d’un panneau solaire de la même zone. C’est principalement une conséquence de la faible énergie de la lumière infrarouge. Le silicium est le matériau de choix actuel pour les panneaux solaires car il est bon pour capturer la lumière dans les longueurs d’onde visibles. Il peut être possible d’augmenter l’efficacité des cellules thermoradiatives en utilisant des matériaux qui peuvent mieux interagir avec des longueurs d’onde de lumière plus longues, par exemple des alliages de mercure.

L’étude de l’Université de Californie n’est qu’une proposition initiale pour la production d’énergie nocturne. L’étape suivante consiste à commencer à construire les appareils pour voir leur performance.

