Des chercheurs époussettent la peste sanguine corrompue de WoW pour comprendre les infections à coronavirus

Il y a quinze ans, World of Warcraft a été secoué par un événement inattendu connu sous le nom de sang corrompu. Le boss de l’instance de raid Zul’Gurub, Hakkar le Soulflayer, avait un debuff qu’il pouvait appliquer aux joueurs à proximité qui causait des dégâts toutes les quelques secondes. L’affaiblissement a été conçu pour tuer les joueurs assez rapidement pour que quiconque sans soutien de guérisseur meure assez rapidement.

Malheureusement, Blizzard a fait une erreur. Les animaux de compagnie chasseurs, s’ils sont rangés pendant l’application du debuff, l’auraient quand ils seront retirés à nouveau – comme, disons, dans une zone peuplée. C’était le premier problème. Le deuxième problème était que le sang corrompu était infectieux et se propageait aux personnes à proximité. Le troisième problème? Les PNJ pourraient l’attraper. Quand ils l’ont fait, ils ne sont pas morts. Ils l’ont simplement transmis à tout le monde à portée, indéfiniment.

Combinez les ingrédients avec l’ingéniosité du joueur. Ajoutez un penchant pour les méfaits. Distribuez à fond et vous avez la recette d’une pandémie virtuelle. Mais c’est là que, d’un point de vue épidémiologique, les choses sont devenues intéressantes. Il s’avère que les joueurs ont réagi à ces événements de la même manière que les gens dans la vie réelle.

L’événement a été étudié de manière approfondie, ainsi qu’une autre épidémie délibérée de peste des morts-vivants survenue en 2008, connue sous le nom d’Invasion du Fléau / Grande peste des zombies de 2008. Cette dernière a été décrite comme étant plus réaliste (et reste mon événement personnel préféré World of Warcraft n’a jamais eu lieu), mais le premier a été plus largement étudié. Et maintenant, 15 ans après l’expédition de WoW, ce travail informe activement notre réponse aux coronavirus. PCGamer a interviewé le Dr Eric Lofgren, qui a co-écrit le document original.

“L’une des choses que nous constatons, si nous regardons à la fois à Wuhan et en Italie, c’est qu’il y a une énorme demande sur le système de santé, et c’est vraiment une préoccupation sérieuse ici aux États-Unis”, a déclaré le Dr Lofgren à PCGamer. “Donc, essentiellement valider ce que font un tas d’hôpitaux en ce moment, se préparer et se préparer un peu au pire.”

Cela peut sembler un tronçon – ou comme le type de lien que les journalistes amoureux de WoW peuvent créer pour faire en sorte qu’un MMO semble important. Lofgren n’a pas tardé à souligner que ce n’était pas le cas.

“Pour moi, c’était une bonne illustration de l’importance de comprendre les comportements des gens”, dit-il. «Lorsque les gens réagissent aux urgences de santé publique, comment ces réactions façonnent vraiment le cours des choses. Nous considérons souvent les épidémies comme ces choses qui arrivent aux gens. Il y a un virus et ça fait des choses. Mais c’est vraiment un virus qui se propage entre les gens, et comment les gens interagissent et se comportent et se conforment aux chiffres d’autorité, ou non, ce sont toutes des choses très importantes. Et aussi que ces choses sont très chaotiques. Vous ne pouvez pas vraiment prédire «oh ouais, tout le monde va mettre en quarantaine. Ça ira. “Non, ils ne le feront pas.”

Lofgren a raison. J’ai eu une discussion sérieuse avec quelqu’un dans mon propre cercle social au cours du week-end, qui déclarait que tout le monde devrait sortir et socialiser autant que possible. Selon cette personne, la chose importante à faire est de «montrer à cette grippe que nous n’avons pas peur».

Au-delà de l’efficacité douteuse d’une tentative d’intimidation comportementale d’un virus, cette personne n’était pas seule. Classement GOP Membre du House Intelligence Committee Devin Nunes a déclaré que les gens devraient ignorer la quarantaine et vaquer à leurs occupations quotidiennes:

“Si vous êtes en bonne santé, vous et votre famille, c’est le moment idéal pour sortir et aller dans un restaurant local, vous pouvez probablement y entrer facilement”, a déclaré Nunes lors d’une interview sur Fox News alors que de nombreuses villes ont annoncé de nouvelles restrictions sur les bars. et restaurants pour limiter les rassemblements. “Ne blessons pas les travailleurs de ce pays … allez dans votre pub local”, a-t-il ajouté. “

L’effet net de l’écoute de Devin Nunes. Également un exemple amusant de la façon dont les gens ont utilisé les animaux de compagnie Warlock pour créer leurs propres ravages.

Devin Nunes a tort. La meilleure façon d’aider les travailleurs américains est que le gouvernement adopte des lois suspendant les versements hypothécaires et autres factures, rendant obligatoire les congés de maladie payés et fournissant des fonds pour payer le coût du traitement de Covid-19 pour tout le monde aux États-Unis. La pire façon d’aider les travailleurs en Amérique, en particulier les restaurateurs qui manquent souvent à la fois de congés de maladie payés et d’assurance dans les États qui ont refusé d’étendre Medicaid après le passage de l’ACA, est de rester loin d’eux. Mais il s’avère que l’étude de la façon contradictoire dont les gens agissent pendant une pandémie est tout à fait analogue à l’étude de la façon dont les gens se traînaient exprès dans World of Warcraft en 2005.

Les réponses positives que les gens prennent en réponse à une pandémie ont également des analogues dans le jeu. Pendant le sang corrompu et l’invasion du fléau, les gens pratiquaient la distance sociale en évitant les capitales. Dans le cas de l’invasion du Fléau, vos chances de contracter l’infection lorsque quelqu’un près de vous est décédé (et de devenir ainsi vous-même un mort-vivant) était un événement à faible chance au début, avec un long retard (plusieurs minutes) avant votre mort et beaucoup de Il est temps de trouver un guérisseur spirituel proche pour éliminer la peste.

Cependant, à mesure que l’événement avançait, les chances d’attraper la maladie lorsque quelqu’un mourait et le temps avant de mourir vous-même diminuaient progressivement, tandis que les guérisseurs stratégiquement placés qui pouvaient supprimer le debuff n’étaient pas plus rapides à guérir. Le résultat? Les joueurs qui se sont regroupés chez un guérisseur spirituel dans l’espoir de trouver un remède (ce qui s’est produit toutes les 30s, IIRC) mourraient en masse avant que le soin ne soit lancé. Tenter d’aller à «l’hôpital», dans ce cas, signifiait être à Ground Zero alors qu’une nouvelle vague de goules morts-vivants apparaissait dans le monde.

Mais l’Invasion du Fléau avait une tournure intéressante que le Sang corrompu n’avait pas. Corrupted Blood était un debuff sans dimension. Il n’avait pas de «type», ce qui signifie que pratiquement aucune capacité du joueur ne pouvait le supprimer.

En 2005, la seule classe qui pouvait supprimer un debuff sans type était Paladins, et seulement pendant la durée de vie de Divine Shield. Une fois qu’il a expiré, vous deviez être hors de portée de la réinfection. En 2008, cependant, la peste zombie était en fait une maladie – et plusieurs classes de joueurs pouvaient éliminer les maladies.

Ainsi, alors même que la peste empirait et que les corps montaient, il y avait des joueurs qui s’installaient près des guérisseurs spirituels PNJ submergés, ajoutant leurs propres capacités de suppression à la guérison périodique qui toucherait tous les personnages dans un certain rayon. Cela reflète également la façon dont les gens altruistes se comportent pendant les pandémies. Bien sûr, ces vaillants guérisseurs pourraient eux-mêmes devenir des vecteurs de maladies – si vous vous tenez près du guérisseur spirituel lorsque 15 personnes deviennent des zombies, ils vont probablement vous manger aussi.

Les deux épidémiologistes qui ont étudié le sang corrompu dans WoW ont fait écho aux appels urgents pour que les gens pratiquent la distanciation sociale. Restez près de chez vous, lavez-vous les mains et restez en sécurité.

Image de la fonctionnalité par WoWHead Classic; image en ligne par WoWWiki.

