Des contraintes budgétaires pour retarder le démarrage du programme NASA Earth Science Explorer

WASHINGTON – Des budgets limités obligeront la NASA à retarder la mise en œuvre d’une recommandation majeure d’un relevé décennal des sciences de la Terre pour une plus petite classe de missions.

La dernière enquête décennale sur les sciences de la Terre, publiée début 2018, recommandait une série de missions pour étudier la planète depuis l’espace. L’un de ces programmes était une nouvelle gamme de missions de classe moyenne appelée Earth System Explorer, qui seraient des missions concurrentes avec un plafond de coûts de 350 millions de dollars axées sur des études dans sept domaines différents des sciences de la Terre.

Mais lors d’une réunion du Comité consultatif des sciences de la Terre au début du mois, Sandra Cauffman, directrice par intérim de la division des sciences de la Terre de la NASA, a déclaré que la mise en œuvre de cette ligne de missions était en suspens compte tenu du financement disponible cette année et de la demande de l’agence pour l’exercice 2021. Cette proposition de budget 2021 demandait 1,77 milliard de dollars pour les sciences de la Terre, 200 millions de dollars de moins que ce que le Congrès avait prévu pour l’exercice 2020.

«Nous espérions vraiment pouvoir publier la première demande de soumissions cette année», a-t-elle déclaré à propos de ce programme. «Mais compte tenu des crédits que nous avons obtenus en ’20 et de la surveillance que nous avons pour ’21, il ne semble pas prometteur que nous puissions le faire l’année prochaine ou même ’22.»

Elle a dit qu’elle ne s’attendait pas à ce que la NASA puisse démarrer le programme Explorers avant l’exercice 2023 «à moins que quelque chose de dramatique ne se produise» dans le débat à venir sur le budget de la NASA pour 2021. “Nous devrons simplement surveiller l’évolution du budget.”

Une fois mis en œuvre, Cauffman a déclaré que les explorateurs du système terrestre seront similaires aux petites missions concurrentes en astrophysique et en héliophysique également appelées explorateurs. Il comportera un processus de proposition en deux étapes, la NASA sélectionnant un premier ensemble de propositions pour une étude plus approfondie avant d’en choisir un pour un développement à grande échelle.

L’agence va de l’avant avec d’autres éléments des recommandations de l’enquête décennale. Cauffman a déclaré que la NASA a des études en cours pour les cinq «observables ciblés» recommandés par l’enquête pour des missions à plus grande échelle: aérosols; nuages, convection et précipitations; changement de masse; biologie de surface et géologie; et déformation et changement de surface.

La mission observable désignée la plus susceptible d’être la première à aller de l’avant est celle de biologie de surface et de géologie, a-t-elle déclaré, qui piloterait un capteur hyperspectral. Elle serait suivie d’une autre combinant les aérosols et les nuages, les observables de convection et de précipitations, puis la mission de changement de masse, qui s’appuierait sur les missions GRACE et GRACE Follow-On. La mission de déformation et de changement de surface, avec un radar à ouverture synthétique, serait probablement la dernière car elle fera suite à la mission radar à ouverture synthétique NASA-ISRO actuellement en développement.

Cauffman a déclaré que la NASA concurrencerait des concepts de mission spécifiques pour chacun de ces observables désignés. “Il y aura beaucoup de compétition dans ces tournois”, a-t-elle déclaré.

La NASA a déjà fait une sélection concernant une autre recommandation de la décennie pour une série de missions de classe risque à faible coût pour maintenir la continuité des observations. L’agence a annoncé le 26 février qu’elle piloterait un instrument appelé Libera pour mesurer l’équilibre entre le rayonnement du soleil arrivant sur Terre et le rayonnement émis par la Terre. Ces mesures, effectuées depuis des décennies, sont un élément essentiel des études climatiques.

Libera, qui volera en tant que charge utile hébergée sur le troisième satellite du système polaire par satellite, lancé à la fin de 2027, remplacera l’instrument de budget de radiation (RBI) annulé, qui a subi des dépassements de coûts. Cauffman a déclaré qu’ils avaient utilisé le premier concours pour une mission Earth Venture Continuity spécifiquement pour rechercher des instruments qui pourraient remplacer RBI.