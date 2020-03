Des étudiants tombent sur un nouveau trou noir dans les données de la sonde astéroïde de la NASA – .

Le vaisseau spatial OSIRIS-REx de la NASA a passé la majorité de sa vie à étudier l’astéroïde Bennu proche de la Terre. Il a été chargé de se rendre sur l’astéroïde, de l’orbiter et, éventuellement, de prélever des échantillons afin de pouvoir restituer ce matériau sur Terre. Repérer des trous noirs éloignés ne faisait pas initialement partie du plan, mais comme l’explique la NASA dans un nouveau billet de blog, les observations de Bennu par la sonde dissimulaient un secret découvert par des étudiants qui parcouraient les données.

L’instrument REXIS installé sur OSIRIS-REx a détecté le trou noir distant lors d’une tentative d’observation bien avant son arrivée sur l’astéroïde. Il a repéré des rayons X émis par un objet non découvert à environ 30 000 années-lumière. Après une étude supplémentaire, cet objet retrouvé est maintenant considéré comme un trou noir.

D’autres scientifiques ont pu repérer le même objet et aider à son identification. La NASA explique:

L’objet incandescent s’est avéré être un binaire à rayons X à trou noir nouvellement évasé – découvert une semaine plus tôt par le télescope MAXI du Japon – désigné MAXI J0637-430. Le télescope NICER (Neutron Star Interior Composition Explorer) de la NASA a également identifié l’explosion de rayons X quelques jours plus tard.

«Détecter cette rafale de rayons X est un moment de fierté pour l’équipe REXIS. Cela signifie que notre instrument fonctionne comme prévu et au niveau requis pour les instruments scientifiques de la NASA », a déclaré Madeline Lambert, une étudiante diplômée du MIT qui a aidé à découvrir le trou noir, dans un communiqué.

«Nous avons entrepris de former les étudiants à la fabrication et à l’utilisation d’instruments spatiaux», a ajouté le professeur du MIT, Richard Binzel. «Il s’avère que la plus grande leçon est de toujours être ouvert à la découverte de l’inattendu.»

La mission OSIRIS-REx est en cours, et le retour du vaisseau spatial sur Terre avec son échantillon de charge utile prendra des années. À l’heure actuelle, il est prévu de restituer ses échantillons fin septembre 2023, nous avons donc encore un long chemin à parcourir avant que les scientifiques puissent étudier de près le matériel astéroïde.

Source de l’image: NASA / Goddard / University of Arizona / MIT / Harvard

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et tendances en matière de réalité virtuelle, de vêtements portables, de smartphones et de technologies futures.

Plus récemment, Mike a été rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et dans d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste derrière sa dépendance au jeu.

