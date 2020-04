Des experts du climat documentent une méga-sécheresse moderne dans l’ouest des États-Unis – .

Dans les montagnes de Catalina, dans le sud de l’Arizona, les forêts ont du mal à suivre l’augmentation récente de la sécheresse et des incendies de forêt, qui devraient se poursuivre en raison des changements climatiques d’origine humaine. (Observatoire de la Terre Park Williams / Lamont-Doherty)

Une comparaison des relevés météorologiques depuis 2000 avec des périodes de temps similaires au cours des siècles passés a conduit les chercheurs à conclure que nous sommes au milieu d’une méga-sécheresse de proportions historiques.

L’évaluation s’appuie sur les données des cernes de neuf États occidentaux, s’étendant de l’Oregon et de l’Idaho jusqu’à la Californie et le Nouveau-Mexique, ainsi qu’une partie du nord du Mexique. Les motifs dans les cernes des arbres ont servi à suivre l’humidité annuelle du sol remontant au neuvième siècle.

Les chercheurs ont trouvé des preuves de dizaines de sécheresses à travers la région au cours des siècles, mais quatre périodes d’extrême aridité se sont distinguées, à la fin des années 800, au milieu des années 1100, aux années 1200 et à la fin des années 1500. La quatrième méga-sécheresse, qui a duré de 1575 à 1603, a été la pire du lot.

Depuis lors, il n’y a pas eu de sécheresse à cette échelle. Jusqu’à maintenant.

Dans le numéro de cette semaine de la revue Science, l’équipe de recherche rapporte que la période de 19 ans commençant en 2000 a été presque aussi sèche que la pire période de 19 ans de la mégadrought 1575-1603, sur la base des relevés d’humidité du sol.

“Nous avons maintenant suffisamment d’observations de la sécheresse actuelle et des enregistrements de cernes d’arbres de la sécheresse passée, pour dire que nous sommes sur la même trajectoire que les pires sécheresses préhistoriques.” L’auteur principal de l’étude, Park Williams, bioclimatologue à l’observatoire de la Terre Lamont-Doherty de l’Université de Columbia, a déclaré aujourd’hui dans un communiqué.

Le graphique du haut montre une reconstruction moyenne sur 19 ans de l’humidité du sol dans le sud-ouest de l’Amérique du Nord, basée sur des données sur les cernes qui remontent au neuvième siècle. La ligne bleue indique des observations modernes. Les zones ombrées rouges indiquent des périodes inhabituellement sèches, tandis que les zones ombragées vertes indiquent des périodes inhabituellement humides. La série inférieure de cartes évalue la gravité de la sécheresse pour les cinq pires périodes depuis l’an 800. Cliquez sur l’image pour une version plus grande (Adapté de Williams et al., Science, 2020)

Les quatre mégadroughts antérieurs étaient d’origine purement naturelle, mais les modèles informatiques de l’équipe de recherche suggèrent que des températures moyennes plus chaudes associées aux changements climatiques d’origine humaine tirent l’humidité du sol, intensifiant l’effet de séchage du sol. Selon les chercheurs, environ la moitié du rythme et de la gravité de la sécheresse de 2000-2018 est due à la hausse des températures.

“Peu importe que ce soit exactement la pire sécheresse de tous les temps”, a déclaré le co-auteur de l’étude, Benjamin Cook, affilié à l’Observatoire Lamont-Doherty ainsi qu’au Goddard Institute for Space Studies de la NASA. «Ce qui compte, c’est que la situation a été bien pire qu’elle ne l’aurait été à cause du changement climatique.»

Les dossiers montrent que les mégadroutes précédentes ont toutes duré plus de 19 ans et que les conditions au cours de ces périodes ont empiré par rapport à aujourd’hui. Un autre facteur d’amélioration a à voir avec un changement des conditions météorologiques qui a apporté un certain soulagement à l’Ouest au cours des deux dernières années. Cependant, si les températures continuent de se réchauffer, comme les climatologues s’attendent à ce qu’elles le fassent, l’histoire pourrait ne pas être de notre côté.

“Parce que l’arrière-plan se réchauffe, les dés sont de plus en plus chargés vers des sécheresses plus longues et plus graves”, a déclaré Williams. «Nous pouvons avoir de la chance, et la variabilité naturelle apportera plus de précipitations pendant un certain temps. Mais à l’avenir, nous aurons besoin de plus en plus de bonne chance pour sortir de la sécheresse, et de moins en moins de malchance pour retourner à la sécheresse. “

En plus de Williams et Benjamin Cook, les auteurs de l’étude scientifique, «Large Contribution From Anthropogenic Warming to an Emerging North American Megadrought», incluent Edward Cook, Jason Smerdon, John Abatzoglou, Kasey Bolles, Seung Baek, Andrew Badger et Ben Livneh .