Des fous s’empoisonnent en essayant de tuer un coronavirus – .

Les Centers for Disease Control and Prevention signalent une augmentation spectaculaire du nombre d’empoisonnements signalés par des personnes utilisant des produits chimiques de nettoyage à domicile.

La pandémie de coronavirus a poussé certains citoyens inquiets à aller par-dessus bord, ce qui a conduit à des situations d’urgence.

Le CDC prévient de ne jamais mélanger d’agents de nettoyage, d’utiliser un équipement de protection approprié et de toujours s’assurer que votre zone de nettoyage est correctement ventilée.

Alors que la nouvelle pandémie de coronavirus se propageait à travers le monde, les citoyens concernés ont stocké toutes sortes de désinfectants chimiques et de nettoyants. Menant leurs propres guerres personnelles contre le virus en désinfectant leurs maisons de haut en bas, l’augmentation spectaculaire de l’utilisation de ces nettoyants semble avoir eu un effet involontaire: les empoisonnements.

Le nombre d’empoisonnements accidentels liés aux nettoyants et aux produits chimiques pour la maison a connu une hausse spectaculaire au premier trimestre de 2020. D’une année à l’autre, le nombre d’empoisonnements a augmenté de 20%, et les chercheurs du CDC pensent que la pandémie de coronavirus est la force motrice.

Dans le rapport du CDC, l’agence énumère quelques cas spécifiques où des adultes et des enfants sont tombés malades en raison d’une surexposition aux produits chimiques de nettoyage. Les individus ont dû recevoir rapidement des soins médicaux.

“Une femme adulte a entendu les informations pour nettoyer tous les produits d’épicerie récemment achetés avant de les consommer”, indique un rapport. «Elle a rempli un évier avec un mélange de solution d’eau de Javel à 10%, de vinaigre et d’eau chaude et a trempé ses produits. Tout en nettoyant ses autres produits d’épicerie, elle a remarqué une odeur nocive décrite comme du «chlore» dans sa cuisine. Elle a eu des difficultés à respirer, à tousser et à respirer, et a appelé le 911. »

La femme a finalement récupéré, mais pas avant d’avoir besoin d’oxygène et de médicaments supplémentaires pour ouvrir ses voies respiratoires.

“Un enfant d’âge préscolaire a été trouvé insensible à la maison et transporté aux urgences par ambulance”, explique le deuxième rapport de cas. «Une bouteille de 64 onces de désinfectant pour les mains à base d’éthanol a été trouvée ouverte sur la table de la cuisine. Selon sa famille, elle est devenue étourdie après avoir ingéré une quantité inconnue, est tombée et s’est cognée la tête. »

L’enfant a été transportée à l’hôpital où son taux d’alcoolémie était plusieurs fois supérieur à la limite à laquelle un adulte est considéré comme ivre. Elle est sortie après deux jours dans l’unité de soins intensifs pédiatriques.

Le CDC note que l’augmentation spectaculaire du nombre de cas d’empoisonnement signalés est due à un certain nombre de facteurs associés à la pandémie. Une mauvaise utilisation d’agents de nettoyage, le non-port de l’équipement de protection, le manque de ventilation lors du nettoyage et le mélange des produits peuvent tous vous entraîner dans un monde de problèmes.

L’agence recommande certaines précautions de bon sens, y compris la lecture complète de toutes les étiquettes, une ventilation adéquate pendant le nettoyage et ne jamais combiner d’agents de nettoyage ou de produits chimiques. Si vous commencez à vous sentir étourdi ou si vous remarquez d’autres symptômes pendant le nettoyage, cherchez de l’air frais et, si nécessaire, contactez un centre antipoison local ou un service médical.

Source de l’image: Duncan Williams / CSM / Shutterstock

