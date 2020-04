Des frondes satellites liées au mercure autour de la Terre aujourd’hui

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Cela fait quelques années que nous avons parlé de BepiColombo, le vaisseau spatial commun ESA / JAXA à destination de Mercure. La dernière fois que nous avons vérifié la sonde, les scientifiques testaient son lecteur ionique. BepiColombo dispose du moteur ionique le plus puissant jamais construit. Vendredi matin, la sonde utilisera la Terre comme une fronde gravitationnelle pour accélérer et modifier sa trajectoire vers Mercure.

Je vais être honnête. Je pensais que c’était légèrement intéressant, mais pas beaucoup plus, jusqu’à ce que je voie les images de la caméra de BepiColombo lui-même. Regardez notre planète tourner alors que BepiColombo s’approche de nous.

C’est une chose de voir une photo de la Terre vue de l’espace. C’est une autre chose d’avoir des images de notre propre maison qui tournent devant la caméra. La séquence est du 9 avril et couvre 2 à 2,5 heures. J’ai déjà vu des photos comme “Earthrise” et “Pale Blue Dot”, bien sûr, mais d’une manière ou d’une autre, ces images en noir et blanc de la Terre qui tourne dans l’espace nous montrent l’énorme possibilité de ce que nous pourrions réaliser et une idée de la petite taille nous sommes dans le vide cosmique. Le voir en mouvement à une telle distance est assez net. Je ne sais pas si d’autres images de manœuvres de fronde de la Terre existent, mais c’est la première que j’ai vue.

La vidéo ci-dessous montre la trajectoire que BepiColombo prend vers Mercure; J’ai configuré la vidéo pour qu’elle démarre au lancement initial de la mission. Évidemment, la date du 13 avril pour notre rendez-vous était approximative, car le vaisseau spatial atteindra son point d’approche le plus proche de la Terre vers 6 h 25, heure d’Europe centrale.

La raison pour laquelle BepiColombo doit emprunter un chemin si détourné vers Mercure est que Mercure est plutôt difficile à atteindre. Il y a deux raisons à cela: premièrement, Mercure se déplace assez rapidement, à 47,87 km / s. La Terre, à titre de comparaison, se déplace à 29,78 km / s. Donc, d’une part, BepiColombo doit se déplacer assez rapidement pour correspondre à la vitesse avec Mercury en premier lieu. Mais – et cela est tout aussi essentiel – il ne peut pas se déplacer trop rapidement, ou le champ de gravité de Mercure ne pourra pas le capturer. Si vous regardez la vidéo ci-dessous, cela nécessite une ingénierie orbitale sérieuse. Voici un indice: n’arrêtez pas de regarder quand il semble que BepiColombo est entré en orbite autour de Mercure. Attendez de voir le mot «arrivée» à l’écran.

La deuxième raison pour laquelle Mercury est si difficile à toucher est que, par gravité, Mercury est une bouffée de coton en orbite autour d’une boule de bowling. Il faut six survols au total pour que BepiColombo entre en orbite de Mercure, avec un intervalle décroissant lentement entre chacun. Les quatre premiers survols sont chacun séparés par 8-14, tandis que les deux derniers survols se produisent rapidement. Le 4 est le 05 septembre 2024, le cinquième est le 02 décembre 2024 et le sixième est le 09 janvier 2025. À ce stade, BepiColombo doit être en orbite, non?

Nan. Après le sixième survol, BepiColombo sera un peu en avance sur Mercury. Il n’arrivera pas réellement à Mercure jusqu’au 05 décembre 2025, presque un an après le survol final, lorsque Mercure capturera faiblement le satellite et une fusée chimique sera utilisée pour les manœuvres d’insertion orbitale finale. Avant ce point, l’engin spatial s’appuiera sur un moteur ionique plutôt qu’une fusée conventionnelle pour la propulsion.

Les moteurs ioniques n’émettent pas beaucoup de poussée – le moteur sur BepiColombo est le moteur ionique le plus puissant que nous ayons jamais monté sur un vaisseau spatial, et il émet un énorme 290mN, où un Newton est défini comme la quantité de force requise pour donner un 1kg masse une accélération d’un mètre par seconde par seconde. L’avantage énorme des moteurs ioniques est qu’ils peuvent atteindre une accélération ou une décélération substantielle pour un coût de carburant minimal, à condition que vous puissiez le faire sur une longue période de temps. Accélérer et décélérer pour l’orbite de Mercure convient parfaitement, et je soupçonne que le vaisseau spatial passe au moins une partie du temps après son 6e survol en décélération pour permettre à Mercure de le rattraper et de le capturer.

Les objectifs de BepiColombo sont d’étudier la formation d’une planète si proche de son étoile hôte, en particulier la forme, la géologie, la structure interne, les formations de cratère et l’exosphère de Mercure (le nuage d’atomes autour d’une planète trop diffus pour être appelé atmosphère, mais néanmoins distinct du vide de l’espace). Il effectuera également des expériences pour vérifier certains aspects de la théorie de la relativité d’Einstein.

