Des humains anciens ont vu une apocalypse d’astéroïdes de première main – .

Les films de catastrophe de la science-fiction nous ont «appris» que si l’apocalypse astéroïde tombe de la pluie d’en haut, elle entraînera une dévastation totale dont l’humanité ne pourra jamais se remettre. Pour l’instant, nous pouvons être tranquilles en sachant que les agences spatiales du monde entier sont constamment à la recherche de roches spatiales dangereuses, mais les humains anciens n’avaient pas le même luxe.

Un groupe particulièrement malchanceux de nos ancêtres nomades a regardé, il y a des milliers d’années, leurs maisons et leur mode de vie anéantis par un fragment d’astéroïde qui, pour eux, aurait semblé sortir de nulle part.

Toute la saga s’est déroulée dans ce qui est aujourd’hui la Syrie sur un site appelé Abu Hureyra. Aujourd’hui, il se trouve au fond d’un lac, mais il y a plusieurs milliers d’années, il abritait un groupe de colons qui vivaient, cultivaient et se maintenaient pendant ce qui semble être une longue période. Autrement dit, jusqu’à ce qu’un envahisseur cosmique ait tout gâché.

En étudiant certains des objets récupérés sur le site, les chercheurs ont découvert des restes de verre créés lors d’un impact de haute intensité. Le verre ne ressemble à rien de ce qui aurait pu être créé avec la technologie de l’époque et a été formé à des températures suffisamment élevées pour exclure des choses comme l’activité volcanique. En termes simples, la seule autre possibilité est que le verre formé comme un objet a percuté le village à une vitesse extrêmement élevée.

“Pour aider à la perspective, de telles températures élevées feraient fondre complètement une automobile en moins d’une minute”, a déclaré James Kennett, professeur à l’Université de Santa Barbara, co-auteur de l’ouvrage. “Nos nouvelles découvertes représentent des preuves beaucoup plus puissantes de températures très élevées qui ne peuvent être associées qu’à un impact cosmique.”

«Les matériaux critiques sont extrêmement rares à des températures normales, mais sont généralement trouvés lors d’événements d’impact», explique Kennett. On pense que le verre s’est formé «à partir de la fusion et de la vaporisation presque instantanées de la biomasse régionale, des sols et des dépôts des plaines inondables, suivies d’un refroidissement instantané.

Nous ne pouvons évidemment pas savoir exactement comment les événements de cette journée fatidique se sont déroulés, mais sur la base de la destruction de la colonie et de ce qu’il reste aux scientifiques à trouver, il semble que le village ait été anéanti en quelques instants. Qu’il s’agisse d’un impact direct de la roche spatiale ou d’un éclatement d’air – une explosion d’astéroïdes dans le ciel – près du sol, les températures sur le site ont dépassé les 2200 degrés Celsius.

Les chercheurs pensent que, sur la base du moment de l’événement, l’impact était lié à un événement d’astéroïdes plus important qui a laissé des preuves d’impacts à travers un énorme morceau de Terre. Du verre similaire a été trouvé sur des sites d’impact dans certaines parties de l’Europe, du Moyen-Orient et des Amériques. C’est cet événement à grande échelle qui serait responsable du refroidissement rapide de la Terre et de la mort éventuelle de nombreuses espèces.

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et tendances en matière de réalité virtuelle, de vêtements portables, de smartphones et de technologies futures.

Plus récemment, Mike a été rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et dans d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste derrière sa dépendance au jeu.

.