Des iguanes congelés tombent du ciel en Floride – .

Des températures étonnamment fraîches ont poussé leur chemin vers le sud de la Floride cette semaine, et ce matin a été particulièrement glacial. En fait, l’air est si froid que les autorités météorologiques avertissent les résidents de la pointe sud de l’État d’être à l’affût des chutes d’iguanes. Oui, vous avez bien lu.

Les reptiles, qui aiment le temps chaud et ont l’habitude de traîner dans les arbres, ne se portent pas bien quand la température descend aux années 20 et 30. En tant qu’animaux à sang froid, ils ne peuvent pas contrôler leur propre température corporelle et vont réellement «geler» s’ils deviennent trop froids. Les créatures étourdies risquent alors de perdre leur emprise et de tomber au sol, frappant tout ce qui (ou quiconque) se trouve en dessous.

Le National Weather Service a même un surnom pour ce phénomène, l’appelant «pluie d’iguane». Lorsque les reptiles deviennent rigides, ils ne sont pas réellement morts, mais le risque de blessures par chute est élevé. S’ils peuvent éviter des dommages physiques et surmonter la vague de froid, ils récupèrent généralement une fois que les températures ont de nouveau augmenté.

22 janvier: Je ne sais pas pour vous, mais 4 couches plus un foulard ne suffisaient pas ce matin avec des refroidissements éoliens dans les années 20 et 30 à travers le sud de la Floride. Découvrez les bas du matin ci-dessous! Légère probabilité de pluie aujourd’hui pour la côte est (les chances de “pluie” d’iguane tombent à zéro cet après-midi) #flwx pic.twitter.com/nVksPFOUHx

– NWS Miami (@NWSMiami) 22 janvier 2020

Twitter regorge déjà de photos de résidents de Floride montrant des iguanes assis dans un état de stupeur confuse. C’est exactement ce qui se passe lorsque votre sang commence, vous savez, ne coule pas comme il se doit.

La bonne nouvelle est que les températures sont déjà en train de rebondir et qu’une grande partie du sud de la Floride devrait être agréable et chaude dans les prochains jours, avec des sommets dans les années 70 et des bas ne rampant pas en dessous des années 50. C’est une bonne nouvelle pour les reptiles, mais si vous vous trouvez dans le sud de la Floride, gardez un œil sur certains iguanes qui pourraient avoir besoin d’un coup de main.

