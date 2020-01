Des investisseurs de Daimler déposent une poursuite de 1 milliard de dollars pour manque de divulgation sur les dispositifs de triche sur les émissions de diesel

Daimler Auto Group fait face à un procès d’un milliard de dollars de plus de 200 investisseurs après qu’il a été révélé que Mercedes-Benz, l’un des fabricants de Daimler, n’a pas divulgué que ses véhicules diesel étaient équipés d’une technologie anti-émissions.

Les investisseurs ont déposé une plainte devant un tribunal de Stuttgart, en Allemagne, où se trouve le siège social de Daimler. Selon Andreas Tilp, l’avocat qui les représente, le groupe d’investisseurs qui a participé à la constitution du procès est composé d’avocats, de sociétés d’investissement, de banques et de fonds de pension de divers endroits à travers le monde.

Les investisseurs affirment que Daimler les a trompés et ne les a pas informés des risques et des implications financières de l’installation d’un logiciel de «triche» dans les véhicules. La poursuite s’appliquera aux actionnaires et investisseurs qui ont acheté des actions entre le 10 juillet 2012 et le 20 juin 2018.

Daimler a déclaré que les cas étaient «sans fondement» et la société poursuivra le procès avec tous les moyens légaux dont ils disposent. “Nous nous défendrons contre les accusations par tous les moyens légaux”, a déclaré un porte-parole de Daimler.

Daimler a déjà réglé un litige de 870 millions d’euros en septembre avec les procureurs de Stuttgart après que la société ait été accusée d’avoir “violé par négligence ses obligations de surveillance”. L’enquête des autorités locales a révélé que la société tentait de vendre des véhicules diesel truqués.

Mercedes-Benz avait de grandes attentes pour son projet de véhicule électrique car son EQC était autrefois considéré comme un “tueur de Tesla” par les critiques de la société américaine. Cependant, la voiture n’a accumulé que 55 unités décevantes vendues en Allemagne jusqu’à présent. La société a également dévoilé hier un autre concept-car inspiré de la franchise Avatar de James Cameron. Semblable à la plupart des concept-cars, le véhicule n’est pas prévu pour la production à l’avenir.

Le cas de Daimler a des détails étrangement similaires à ceux du fameux scandale Volkswagen Dieselgate qui a secoué le constructeur automobile allemand pendant plusieurs années. Le procès a coûté 33 milliards de dollars à Volkswagen après que la société a reconnu avoir équipé certaines de ses voitures à moteur diesel de dispositifs de triche afin de pouvoir passer des tests d’émissions. Les enquêtes ont révélé que les véhicules à injection directe turbocompressée (TDI) de VW étaient programmés pour utiliser uniquement les contrôles des émissions pendant les tests, en violation de la Clean Air Act de l’EPA.

Des investisseurs de Daimler déposent une poursuite de 1 milliard de dollars pour manque de divulgation sur les dispositifs de triche sur les émissions diesel