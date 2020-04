Des médecins britanniques mettent en garde contre des symptômes inhabituels de coronavirus chez certains enfants – .

Les médecins britanniques ont alerté leurs collègues d’une série de symptômes graves pouvant apparaître chez certains enfants infectés par le nouveau coronavirus.

Certains enfants présentaient une «inflammation multisystémique» et des symptômes pseudo-grippaux nécessitant des soins intensifs.

Tous les enfants n’étaient pas positifs au COVID-19, mais ils présentaient des signes indiquant un syndrome de choc toxique ou une maladie de Kawasaki atypique, qui affecte le cœur et les vaisseaux sanguins.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Les enfants s’en sortent mieux que les adultes lorsqu’ils traitent avec le nouveau coronavirus, du moins c’est ce que disent toutes les statistiques. Mais il y a toujours une exception à la règle, comme la mort inattendue d’un nouveau-né qui a été testé positif au COVID-19, ou d’un adolescent qui n’avait pas de conditions préexistantes. Cela veut dire que si le taux de mortalité est nettement inférieur pour les enfants que pour les adultes, il n’existe aucun moyen de prévenir les complications à tout âge. Preuve que les médecins britanniques ont lancé une alerte urgente à leurs pairs au sujet d’enfants présentant des symptômes inhabituels de coronavirus qui font partie d’une réaction COVID-19 plus sévère.

La Pediatric Intensive Care Society a publié l’alerte sur Twitter (via la BBC), avertissant les médecins de «des enfants de tous âges présentant un état inflammatoire multisystèmes nécessitant des soins intensifs».

* Alerte urgente * Augmentation du nombre de cas se présentant à #PedsICU avec un état hyperinflammatoire multisystèmes, des caractéristiques de chevauchement du syndrome de choc toxique et de la maladie de Kawasaki atypique, des sangs compatibles avec une grave # COVID19 – vu dans les deux # SARSCoV2 PCR + ve AND -ve Veuillez partager largement pic.twitter.com/Bj6YHLJ8zi – PICSUK (@PICSociety) 26 avril 2020

“Les cas ont en commun des caractéristiques de chevauchement du syndrome de choc toxique et de la maladie de Kawasaki atypique, avec des paramètres sanguins compatibles avec le COVID-19 sévère chez les enfants”, indique l’avertissement. Les symptômes, y compris les douleurs abdominales, les symptômes gastro-intestinaux et l’inflammation cardiaque, sont courants chez les enfants dont les résultats de COVID-19 sont confirmés ainsi que chez les enfants dont les tests sont revenus négatifs.

L’alerte ne précise pas combien d’enfants ont manifesté ces symptômes ni leur âge. “Dans l’ensemble, les enfants semblent être plus résistants à une infection pulmonaire grave après une exposition au coronavirus, et les nombres admis dans les unités de soins intensifs sont relativement faibles”, a déclaré le Dr Nazima Pathan à la BBC, ajoutant que des collègues en Espagne et en Italie ont signalé des développements similaires chez les enfants. infecté par le nouveau coronavirus.

Le NHS England a déclaré qu’il connaissait moins de 20 cas d’infections graves au COVID-19 chez les enfants.

Mais ces patients étaient extrêmement malades, rapporte la BBC. Une température élevée, une pression artérielle basse, des éruptions cutanées et des difficultés respiratoires ont également été observées chez des enfants qui présentaient des symptômes similaires à la maladie de Kawasaki atypique et au syndrome de choc toxique. Les signes indiquent un corps submergé alors qu’il tente de combattre l’infection, ont déclaré des experts à la BBC.

Le Collège royal de pédiatrie et de santé infantile (RCPCH) conseille aux parents de demander une aide urgente s’ils observent l’un des symptômes suivants chez leurs enfants:

Devenir pâle, marbré et se sentir anormalement froid au toucher

A des pauses respiratoires (apnées), a un rythme respiratoire irrégulier ou commence à grogner

A de graves difficultés à respirer, devient agité ou ne répond pas

Va bleu autour des lèvres

A une crise / crise

Devient extrêmement en détresse (pleurs inconsolables malgré la distraction), confus, très léthargique (difficile à réveiller) ou ne répond pas

Développe une éruption cutanée qui ne disparaît pas avec la pression (le «test de verre»)

A des douleurs testiculaires, en particulier chez les adolescents

Source de l’image: Kin Cheung / AP / Shutterstock

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

.