Des photos divulguées confirment le nom et la conception du Samsung Galaxy S20

Samsung n’est pas étranger à sauter des numéros. Rappelez-vous le Galaxy Note 6? Non, ce n’est pas le cas car il n’existait pas après que Samsung soit passé directement de la note 5 à la note explosive 7. Maintenant, Samsung saute beaucoup plus de chiffres. Le prochain téléphone phare de la société ne sera pas le Galaxy S11; ce sera le Galaxy S20. Il y a aussi des images du prochain smartphone pour la première fois.

Le saut de nom inattendu a fait l’objet de rumeurs dans le passé, et nous avons vu des rendus présumés du téléphone. Le nom et le design sont presque confirmés maintenant qu’il existe de vraies photos du téléphone. Les développeurs XDA ont publié trois instantanés du téléphone, que vous pouvez voir ci-dessus. Ils correspondent bien aux rendus divulgués, mais l’écran de démarrage est également remarquable – il confirme le schéma de dénomination du Galaxy S20.

Le téléphone a des cadres étroits tout autour de l’écran. La lunette inférieure est toujours légèrement plus grande que les autres, mais la différence est moins perceptible que le Galaxy S10. Il y a un seul module de caméra avant, qui parcourt une prise en haut au centre de l’écran, tout comme le Note 10. C’est la variante 20+ du téléphone, alors Samsung a décidé de laisser tomber le capteur de profondeur secondaire avant. il a utilisé l’année dernière. L’écran serait également moins incurvé que le Galaxy S10, ce qui devrait faciliter la prise en main du téléphone sans toucher accidentel.

À l’arrière, le Galaxy S20 a un module de caméra beaucoup plus grand que les autres téléphones Samsung récents. Il y a quatre capteurs avec un flash et éventuellement un microphone. Les caméras devraient inclure un capteur principal amélioré de 12 MP ainsi que des caméras grand angle et téléobjectif. La lentille restante peut être un capteur de profondeur ou une caméra à temps de vol.

La même source indique à XDA que le téléphone sera disponible en variantes S20, S20 + et S20 Ultra. Il devrait y avoir des versions 4G des S20 et S20 +, mais l’Ultra ne sera que 5G. Nous savons que Qualcomm ne vendra que le Snapdragon 865 pour les téléphones 5G. Ainsi, les 4G S20 et S20 + ne peuvent être disponibles qu’avec des puces Samsung Exynos, et cela signifie qu’elles ne peuvent pas être lancées aux États-Unis. Toutes les versions du téléphone devraient avoir 12 Go de RAM (jusqu’à 16 Go dans l’Ultra!) Et au moins 128 Go de stockage.

Samsung rendra le Galaxy S20 officiel dans quelques semaines le 11 février. Si cela ressemble aux derniers lancements phares de Samsung, il frappera tous les principaux opérateurs et détaillants environ un mois plus tard.

