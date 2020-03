Des pivots isotropes pour desservir une poignée de marchés clés, y compris le gouvernement et la défense

WASHINGTON – Isotropic Systems a remporté un contrat avec le département américain de la Défense que le développeur du terminal satellite aimerait annoncer. Malheureusement, il est interdit à la startup d’identifier l’agence spécifique, la valeur monétaire ou le travail à effectuer, a déclaré à SpaceNews John Finney, fondateur et directeur de la technologie d’Isotropic Systems.

Pourtant, le nouveau contrat révèle comment Isotropic, une entreprise qui se concentrait autrefois sur le marché de la large bande grand public, a pivoté vers le développement de terminaux pour les gouvernements et les clients de la défense, les opérateurs de constellation de satellites établis, les télécommunications, les entreprises et les applications maritimes, tout en octroyant des technologies pour les terminaux d’avions.

Isotropic a modifié ses priorités pour refléter les réalités du marché. Pour le moment, la société ne voit pas de marché pour les terminaux à large bande grand public qu’elle a développés, a déclaré Finney.

Au lieu de cela, Isotropic se concentre sur le développement de terminaux pour les opérateurs de flottes de satellites comme SES et Inmarsat. SES et Isotropic ont annoncé leur intention le 5 mars de réaliser des tests en 2020 des terminaux définis par logiciel d’Isotropic avec des satellites SES O3b plus tard cette année. Ces travaux éclaireront le développement par Isotropic de terminaux pour la future constellation mPower d’O3b.

Isotropic prévoit de livrer un prototype complet pour mPower en 2021 et de commencer à produire les terminaux en 2022, lorsque mPower devrait commencer ses opérations, a déclaré Finney.

Isotropic poursuit également le développement de terminaux pour la constellation Global Xpress d’Inmarsat dans le cadre d’un partenariat annoncé en 2018.

Du côté gouvernemental, Isotropic cherche du travail avec les pays de l’OTAN et l’alliance Five Eyes, qui comprend l’Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni et les États-Unis.

Le contrat initial du département de la défense d’Isotropic devrait conduire à davantage de contrats avec le gouvernement américain, a déclaré Finney.

Isotropic, une entreprise basée dans la ville de Reading, dans le sud-est de l’Angleterre, a créé une unité commerciale américaine à Linthicum, dans le Maryland en 2018. Les employés d’Isotropic dans le Maryland possèdent des autorisations de sécurité du gouvernement, a déclaré Finney, et l’organisation est mise en place pour se conformer au trafic international en Les règles du Règlement sur les armes, qui limitent les ventes à l’étranger de technologie militaire et la diffusion d’informations connexes.

Pour le marché de l’aviation, Isotropic a annoncé le 4 mars son intention d’accorder une licence technologique plutôt que de développer des terminaux.

“Nous allons proposer notre technologie de formation de faisceaux sous licence à certains partenaires d’intégration aéronautique afin qu’ils puissent ensuite l’intégrer dans leur feuille de route de nouvelle génération”, a déclaré Finney. «Nous serons effectivement un fournisseur de composants et [partners] apportera ce composant dans leur [aeronautical radio] mainframes et les regrouper dans une antenne aéronautique. »