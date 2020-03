Des planètes bizarres de “barbe à papa” pourraient avoir des anneaux, selon les scientifiques – .

Notre système solaire a une belle sélection de types de planète. Nous avons des mondes ultra-chauds en orbite près de notre Soleil, des mondes rocheux comme la Terre et Mars, des géants gazeux comme Jupiter et des géants gelés comme Neptune qui traînent sur le bord lointain. Lorsque la technologie des télescopes a atteint un point où les scientifiques ont commencé à repérer des planètes en dehors de notre système domestique, nous avons rapidement réalisé qu’il y avait des types de planètes que nous n’aurions jamais pu imaginer.

L’un de ces types de planète inattendus, une collection de matériaux gonflés à très faible densité que les chercheurs ont comparé à la barbe à papa, pourrait ne pas être ce qu’il semblait au départ. De nouvelles recherches publiées dans The Astronomical Journal suggèrent une autre explication de ces mondes étranges, et ils pourraient refléter une planète dans notre propre système.

Les exoplanètes sont souvent repérées lorsqu’elles passent devant leur étoile hôte. Les télescopes de grande puissance peuvent détecter la baisse de luminosité de l’étoile et faire des hypothèses éclairées sur la taille de la planète, son orbite et sa masse. Lorsque les chercheurs ont commencé à repérer des mondes inhabituellement grands qui semblaient être de masse relativement faible, une explication était la théorie de la «barbe à papa».

Mais que se passe-t-il si les planètes ne sont pas du tout vaporeuses et gonflées? Et si elles sont réellement denses et beaucoup plus petites que nous ne le pensons, mais n’apparaissent grandes qu’à distance grâce à la présence d’anneaux, comme ceux de Saturne.

“Nous avons commencé à nous demander, si vous nous regardiez d’un monde lointain, reconnaîtriez-vous Saturne comme une planète aux anneaux, ou semblerait-il être une planète gonflée pour un astronome extraterrestre?” Shreyas Vissapragada de Caltech a déclaré dans un communiqué. En effet, il est tout à fait possible qu’une planète comme Saturne apparaisse légère et aérée, peut-être même la consistance de la barbe à papa, si elle est vue de loin lorsqu’elle transite par une étoile.

Malheureusement pour les scientifiques, il n’est pas possible pour le moment de confirmer si les planètes de barbe à papa ont des anneaux. À l’avenir, de nouvelles technologies telles que le télescope spatial James Webb pourraient aider à cet égard, mais pour l’instant, nous devons continuer à nous demander.

Source de l’image: Robin Dienel / Carnegie Institution for Science

