Des recherches effrayantes indiquent que le coronavirus est encore plus contagieux que nous ne le pensions – .

Des chercheurs aux Pays-Bas ont découvert que les patients COVID-19 qui présentent des symptômes légers peuvent être beaucoup plus contagieux que nous ne le pensions.

Même les personnes qui ne présentent aucun symptôme peuvent infecter les autres dès le premier éternuement ou la toux.

La recherche souligne en outre la nécessité de pratiquer la distanciation sociale et d’augmenter le nombre de tests dans tous les pays touchés par la maladie.

Au fil des jours, les chercheurs progressent davantage dans l’étude de la nouvelle épidémie de coronavirus. Certaines équipes ont pu prouver hors de tout doute que le virus COVID-19 n’a pas été conçu dans un laboratoire comme une arme biologique, ce qui est une information essentielle pour lutter contre la maladie ainsi que les théories du complot qui circulent. D’autres ont compris comment le système immunitaire réagit à l’infection dans les cas légers à modérés, mais personne ne peut expliquer pourquoi le corps ne parvient pas à tuer l’infection dans les cas graves. Les scientifiques du monde entier travaillent également sur des vaccins et développent des traitements basés sur des médicaments qui sont normalement utilisés pour traiter d’autres maladies. Des chercheurs néerlandais ont analysé la façon dont l’agent pathogène est transmis d’homme à homme, concluant que le virus est très contagieux même dans les cas où les patients ne présentent que des symptômes mineurs.

“Dans cette infection, nous voyons des niveaux très élevés de virus dans les voies respiratoires supérieures, dans le nez et la gorge”, a déclaré à NPR Marion Koopmans, chef du département de la science des virus au centre médical Erasmus de Rotterdam, aux Pays-Bas. Cela signifie que le nouveau coronavirus peut infecter les autres à partir du moment où vous commencez à éternuer [or] vous commencez à tousser.

Parce que les premiers symptômes varient d’un cas à l’autre et imitent souvent un rhume ou la grippe, certaines personnes infectées peuvent toujours se déplacer dans les lieux publics sans se rendre compte à quel point elles sont vraiment contagieuses. Certaines personnes peuvent même ne pas ressentir de symptômes, mais elles peuvent toujours en infecter d’autres.

Koopmans a réalisé à quel point le virus COVID-19 était dangereux en matière de contagiosité lorsqu’elle étudiait l’évolution de la maladie aux Pays-Bas. Initialement, le pays a examiné les patients ayant des antécédents de voyages à l’étranger, mais les médecins ont ensuite noté quelques cas dont l’origine était introuvable. À ce moment-là, son équipe a commencé à tester des agents de santé dans les hôpitaux où des cas ont été signalés, découvrant que certains d’entre eux étaient légèrement malades et encore très infectieux.

«Les gens peuvent avoir des plaintes vraiment légères, juste une toux, juste un mal de gorge et ont déjà beaucoup de virus [in their system],” dit-elle. Le chercheur a également étudié la mutation du virus et a constaté «qu’il n’y a pas vraiment de changements évidents qui seraient préoccupants», ce qui est au moins une bonne nouvelle.

Ces développements expliquent pourquoi le virus est si difficile à contenir et pourquoi des mesures strictes de distanciation sociale sont nécessaires pour réduire le taux d’infections. Rester isolé à l’intérieur autant que possible peut vous aider à éviter les infections, mais cela vous empêchera également de transmettre le virus à d’autres, surtout si vous êtes l’un des cas qui ne présentent aucun symptôme. Plus nous évitons le contact, plus le virus peut être arrêté rapidement, même sans vaccin.

Il est également très important de vous laver les mains souvent, en particulier lorsque vous rentrez chez vous et d’utiliser un désinfectant après avoir touché des surfaces dans des lieux publics. Toucher votre visage est également quelque chose qui peut facilement provoquer une infection, vous devez donc toujours être conscient de ce que font vos mains. Enfin, assurez-vous de vous couvrir le visage lorsque vous éternuez et toussez, de préférence avec l’intérieur de votre coude ou un mouchoir, puis lavez-vous immédiatement les mains.

Des tests plus répandus sont nécessaires en Europe et aux États-Unis pour déterminer exactement quel pourcentage de la population a le virus et nous aider à décider si des mesures de distanciation sociale plus strictes sont nécessaires. “Les pays européens ne testent pas correctement”, a déclaré la directrice de recherche de l’Inserm, Marie-Paule Kieny. “Je pense que ce n’est pas mieux aux États-Unis, au fait.” L’Inserm est une organisation française qui étudie la santé publique.

Au moment de la rédaction de ce rapport, les Pays-Bas comptaient près de 2 500 cas déclarés, tandis que la France a signalé près de 11 000 infections à COVID-19.

