Des responsables américains soupçonnent que des missiles iraniens ont abattu un Boeing 737 ukrainien – .

Des équipes de la Société du Croissant-Rouge iranien inspectent le site iranien où un avion ukrainien 737-800 s’est écrasé. (Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge Photo via Twitter)

Le président Donald Trump et d’autres responsables américains ont exprimé aujourd’hui des soupçons selon lesquels des missiles sol-air iraniens auraient abattu le Boeing 737-800 ukrainien qui s’est écrasé en Iran mercredi au milieu d’une vague d’attaques.

De nombreux reportages ont cité des responsables américains anonymes disant que les preuves jusqu’à présent indiquaient une frappe de missiles plutôt que des problèmes mécaniques, comme l’ont affirmé des responsables iraniens. “Nous avons une grande confiance dans le fait que cela a été abattu par l’Iran”, a déclaré un responsable du Wall Street Journal.

S’exprimant à la Maison Blanche, Trump a déclaré qu’il ne pensait pas personnellement que c’était “même une question” qu’un problème mécanique était à blâmer. “Il volait dans un quartier assez accidenté, et quelqu’un aurait pu faire une erreur”, a-t-il déclaré. Juste avant l’accident, l’Iran avait tiré plus d’une douzaine de missiles balistiques sur des installations militaires américaines en représailles au meurtre du général iranien Qasem Soleimani, mais aujourd’hui, les responsables iraniens ont continué à insister pour qu’aucun missile n’atteigne l’Ukraine International Airlines 737.

Les 176 personnes à bord de l’avion à destination de Kiev ont été tuées dans l’accident survenu peu de temps après le décollage de Téhéran. Les données de vol et les enregistreurs vocaux de l’avion auraient été récupérés, bien qu’en état endommagé, et ils pourraient éclairer davantage la cause. Mais l’enquête sera compliquée par les sanctions américaines contre l’Iran et par le fait que l’Iran ne veut pas que les responsables de Boeing soient impliqués.