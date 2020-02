Des robots prennent le contrôle d’une centrale nucléaire pour le défi souterrain de la DARPA – .

Brett Wood, responsable de la sécurité pour CSIRO Data61, vérifie le robot Titan et le drone ferroutage de l’équipe juste avant qu’un robot ne tourne dans le circuit urbain du DARPA Subterranean Challenge. (Photo . / Alan Boyle)

SATSOP, Washington – Au milieu des ruines de ce qui était censé être une centrale nucléaire, un robot attrape une bouffée de dioxyde de carbone – et à des centaines de mètres, son maître se lève les oreilles.

“Je pense que j’ai la détection de gaz”, a déclaré Fletcher Talbot, l’opérateur humain désigné pour l’équipe CSIRO Data61 dans le Subterranean Challenge de la DARPA, aux coéquipiers qui étaient avec lui dans les entrailles du site du réacteur nucléaire de Satsop près d’Elma.

Quelques instants après que Talbot ait introduit les coordonnées dans un ordinateur, un point est apparu sur le tableau d’affichage vidéo monté sur un mur du bunker. “Hé, bien”, a déclaré un membre de l’équipe, et toute l’équipe a éclaté en applaudissements.

Puis c’était de retour à la chasse.

La découverte du robot a marqué une petite étape dans le défi souterrain, un concours de plusieurs millions de dollars visant à promouvoir le développement de robots autonomes pour rechercher et identifier les victimes au milieu des décombres d’une zone de catastrophe urbaine, ou des dangers cachés dans les ruelles d’un paysage urbain hostile .

Cette semaine, dix équipes du monde entier ont convergé sur le site de Satsop pour participer au circuit urbain du défi, le deuxième des trois concours menant à un dernier ruissellement en août 2021. Le premier concours, connu sous le nom de Tunnel Circuit, s’est déroulé sur six mois. il y a deux mines près de Pittsburgh. Le troisième concours se déroulera en août dans une grotte non encore identifiée.

“C’est un peu comme un triathlon”, a déclaré Timothy Chung, responsable du programme DARPA pour le défi, à un groupe de journalistes qui ont été autorisés à observer l’action de cette semaine.

“Nous sommes DARPA, et nous voulons dire”

Le site nucléaire de Satsop a été mis en veilleuse en 1983 et sert maintenant de parc d’activités, ainsi que de site de formation pour les premiers intervenants et le lieu pour des projets de films granuleux tels que les films «Transformers».

Pour cette partie du défi souterrain, le bâtiment de confinement du réacteur inachevé de Satsop a été aménagé pour devenir un dédale de couloirs et de barricades, avec des escaliers et des puits reliant différents niveaux.

Aucun concurrent humain n’était autorisé à l’intérieur du labyrinthe. Au lieu de cela, les équipes ont dû envoyer des assortiments de véhicules terrestres robotiques et de drones aériens pour cartographier l’espace et trouver une variété d ‘«artefacts» dispersés à l’intérieur.

Les artefacts comprenaient un sac à dos rouge vif, un mannequin équipé d’une boîte vocale diffusant un message enregistré, un téléphone portable diffusant une vidéo via WiFi, un évent en plein air… et un tuyau qui fuit du dioxyde de carbone. Certains des artefacts étaient nichés très haut sur des rebords, où ils ne pouvaient être vus que par un drone.

“Nous sommes DARPA, et nous sommes méchants, donc nous pourrions cacher des choses n’importe où”, a plaisanté Viktor Orekhov, qui a conçu le labyrinthe pour DARPA.

Il appartenait aux escadrons de robots itinérants et volants des équipes de détecter les artefacts et de signaler leur emplacement à leurs opérateurs humains désignés, via des connexions sans fil difficiles à maintenir.

Pour établir des liens de communication, les équipes ont dû déployer plusieurs robots reliés entre eux par des réseaux maillés. Certaines équipes ont construit leurs propres répéteurs de signaux de la taille d’une paume que leurs robots ont laissé tomber sur le sol le long du parcours, comme des miettes de pain tirées de l’histoire de Hansel et de Gretel. Même alors, les équipes perdraient occasionnellement le lien et devaient croire que leurs machines autonomes resteraient sur la bonne voie par elles-mêmes.

Les membres de l’équipe sont venus à Satsop de toute l’Amérique du Nord, d’Asie, d’Europe et d’Australie. Un groupe représentant l’Université nationale de Singapour a dû abandonner certains de ses robots. “Quand nous sommes arrivés ici, ils ont été retenus aux douanes”, a déclaré Arjo Chakravarty, l’un des étudiants singapouriens.

Tous les gagnants, pas de perdants

Toutes les équipes ont partagé un espace de la taille d’un entrepôt qui a été aménagé comme zone de rassemblement pour la compétition. Cela leur a donné une chance d’échanger des conseils et des outils, et de regarder la ménagerie robotique. L’équipe CoSTAR, qui comprenait des roboticiens du MIT, a amené quelques robots-robots SpotMini à quatre pattes de Boston Dynamics. Une équipe d’étudiants d’écoles taiwanaises, dont l’Université nationale Chiao Tung, a dévoilé quelques dirigeables de fortune.

Au cours de la semaine, chaque équipe a reçu deux séries de runs à travers deux labyrinthes différents installés à Satsop. Chaque fois qu’un artefact a été trouvé, une équipe a marqué un point. L’équipe de Singapour a fini par mettre un seul point au tableau, tandis que Team CoSTAR a obtenu le meilleur score avec 16 points.

Aujourd’hui, Chung a remis les prix aux gagnants. Team Explorer, qui a associé l’Université Carnegie Mellon avec l’Université d’État de l’Oregon, a remporté la deuxième place derrière CoSTAR avec 11 points. Une équipe tchéco-canadienne, CTU-CRAS-NORLAB, a pris la troisième place avec 10 points. CSIRO Data61 est arrivé quatrième avec neuf points – y compris le point gagné pour avoir trouvé cette fuite de gaz.

Une autre particularité était que les équipes qui ont reçu un financement de la DARPA – y compris CoSTAR, Explorer et CSIRO Data61 – n’étaient pas éligibles pour des prix en espèces dans la compétition Urban Circuit. Cela signifie que le premier prix de 500 000 $ est allé à CTU-CRAS-NORLAB, tandis qu’un prix de 250 000 $ a été attribué à Coordinated Robotics, qui a terminé sixième au classement général.

Il y avait une compétition parallèle pour les équipes qui n’utilisaient pas de robots physiques, mais qui recherchaient plutôt des artefacts virtuels dans des versions générées par ordinateur du labyrinthe du circuit urbain à plusieurs niveaux. Les trois premiers finalistes de la compétition virtuelle étaient BARCS (une équipe financée par la DARPA), Coordinated Robotics (qui a remporté 250 000 $ supplémentaires) et Robotika (qui a remporté 150 000 $). Une équipe d’Allemagne, les Flying Fitches, a remporté un prix de 100 000 $ en bris d’égalité.

Le gros gain

Maintenant, le focus se porte sur le circuit des grottes d’août, avec beaucoup de détails à planifier. Ensuite, il y a la grande finale de l’année prochaine. Pour cet événement, toutes les équipes, même les groupes financés par la DARPA, seront éligibles pour gagner des prix allant jusqu’à 2 millions de dollars. Mais un gain plus important est susceptible de prendre la forme de nouvelles innovations pour les machines autonomes – et de nouvelles connexions pour les roboticiens qui créeront ces machines.

“Ils auront la confiance qui vient d’avoir brisé un ou deux robots dans cet environnement difficile”, a déclaré Chung. «Et cette confiance pourrait être exactement ce dont ils ont besoin pour démarrer une entreprise, créer un laboratoire ou résoudre de vrais problèmes qui nécessitent une attention supplémentaire.»

Lors de la cérémonie de remise des prix d’aujourd’hui, le capitaine Jimmy Walker, du service des incendies de Seattle, a déclaré qu’il avait hâte de voir les technologies robotiques mises au point au Subterranean Challenge se dévoiler.

“J’ai été légitimement époustouflé par certaines de ces technologies”, a déclaré Walker.

Il a déclaré que les innovations des équipes pourraient conduire aux générations futures de robots télécommandés ou autonomes capables de détecter les dangers souterrains, tels que les fuites de gaz ou de rayonnement, sans mettre en danger les premiers intervenants.

“Nous sommes des humains”, a déclaré Walker. «Nous sommes envoyés sur le terrain pour résoudre des problèmes, et nous aimons vraiment le faire. Cependant, nous reconnaissons que certains dangers sont trop importants pour nous et nous avons besoin d’aide à cet égard. Être en mesure d’identifier à distance certains de ces dangers – c’est un élément essentiel pour notre communauté de premiers intervenants. “