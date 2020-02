Des scientifiques créent une carte à l’échelle atomique de l’arme mortelle du coronavirus – .

Ces diagrammes montrent la structure protéique du «pic» utilisé par le coronavirus connu sous le nom de COVID-19 pour pénétrer de force dans les cellules. Le diagramme à gauche montre le pic avec une clé moléculaire connue sous le nom de RBD en position «basse». Le diagramme du milieu montre la conformation RBD-up, et le diagramme à droite montre la pointe sur le virus du SRAS à titre de comparaison. (Wrapp, Wang et al. / UT-Austin / NIH via Science / AAAS)

Les biochimistes ont créé la première carte en 3D à l’échelle atomique des protéines clés du coronavirus tueur, ouvrant de nouvelles possibilités pour développer des traitements et un vaccin.

Les chercheurs de l’Université de Washington et de son Institute for Protein Design font partie des détectives qui profiteront des nouveaux indices.

La carte montre l’arrangement 3-D des protéines dans le «pic» moléculaire que le virus connu sous le nom de COVID-19 utilise pour se frayer un chemin dans les cellules qu’il infecte. Une fois que le virus est entré, il délivre un code génétique qui prend le contrôle des cellules pour propager l’infection.

Trouver des moyens de stopper l’infection est un enjeu majeur. Depuis que le virus a été découvert dans la ville chinoise de Wuhan à la fin de l’année dernière, il y a eu plus de 75 000 cas de COVID-19 dans 26 pays, entraînant plus de 2 000 décès.

«Coronavirus» fait référence à une classe de virus, y compris le rhume, qui ont un pic de protéines en forme de couronne sur le dessus. («Corona» est le mot latin pour couronne.) Les symptômes associés à COVID-19 incluent la fièvre, la toux et l’essoufflement, à un niveau beaucoup plus grave que celui observé chez les personnes froides.

Les gouvernements du monde entier utilisent des quarantaines pour réduire la propagation du virus et les responsables de la santé utilisent les meilleurs traitements anti-virus dont ils disposent. Mais à plus long terme, les chercheurs se précipitent pour développer des vaccins et d’autres types de traitements antiviraux spécifiques au COVID-19. C’est là que la carte 3-D, publiée aujourd’hui par la revue Science, entre en jeu.

L’Institut de conception des protéines d’UW a été à l’avant-garde de l’ingénierie des protéines pour lutter contre les maladies. La technique de l’institut examine la structure tridimensionnelle des protéines, puis crée des «verrous» et des «clés» moléculaires qui s’adaptent à ces protéines – soit pour faciliter une interaction moléculaire, soit gommer les travaux et empêcher une interaction.

Pour COVID-19, l’institut cherche des moyens de gommer les travaux.

Les chercheurs de l’institut ont déjà signalé un certain succès dans le développement d’une «colle de grippe» qui se lie à une protéine sur la couche externe d’un virus de la grippe connu sous le nom d’hémagglutinine ou de grippe HA. La nouvelle carte publiée pourrait les aider à créer des mini-protéines similaires pour COVID-19.

Le directeur de l’Institut, David Baker, a déclaré que les auteurs de l’étude scientifique lui avaient déjà envoyé par e-mail les coordonnées de la carte COVID-19.

“Nous les utilisons pour concevoir des liants stables de mini-protéines vers différents sites sur la protéine de pointe, en collaboration avec David Veesler ici qui fournit la protéine et l’expertise”, a déclaré Baker à . dans un e-mail. “Par analogie avec les mini-protéines que nous avons conçues contre la grippe HA, nous nous attendons (espérons) à des conceptions de haute affinité pour neutraliser le virus.”

Si les liants fonctionnent comme ils le font avec le virus de la grippe, ils pourraient faire partie d’un traitement efficace de blocage des virus ou servir de base à de nouveaux outils de diagnostic.

Veesler et ses coéquipiers à UW font également partie des nombreux chercheurs du monde entier qui travaillent à développer un vaccin COVID-19.

Les chasseurs de vaccins incluent également les chercheurs de l’Université du Texas à Austin et les National Institutes of Health qui ont élaboré la carte des protéines 3D pour COVID-19. Ils se sont appuyés sur leur expérience antérieure dans le verrouillage et la cartographie des protéines de pointe pour d’autres coronavirus, tels que le SRAS et le MERS.

“Dès que nous avons su qu’il s’agissait d’un coronavirus, nous avons senti que nous devions sauter dessus, car nous pourrions être l’un des premiers à obtenir cette structure”, a déclaré Jason McLellan, de l’UT-Austin, auteur principal de l’étude scientifique. dans un communiqué de presse. “Nous savions exactement quelles mutations mettre dans cela, car nous avons déjà montré que ces mutations fonctionnent pour un tas d’autres coronavirus.”

Les chercheurs Jason McLellan et Daniel Wrapp travaillent au McLellan Lab de l’Université du Texas à Austin. (Photo UT-Austin / Vivian Abagiu)

La majeure partie de la recherche a été réalisée par les principaux auteurs de l’étude, Daniel Wrapp et Nianshuang Wang, d’UT-Austin. Deux semaines seulement après avoir reçu la séquence du génome du virus de la part de chercheurs chinois, l’équipe a conçu et produit des échantillons de leur protéine de pointe stabilisée. Il a fallu encore 12 jours pour reconstruire la carte des protéines 3D et envoyer la recherche à Science.

L’une des technologies clés derrière l’effort est la microscopie électronique cryogénique, ou cryo-EM, qui permet de produire des modèles 3D de structures cellulaires, de molécules et de virus. UT-Austin possède une installation de cryo-EM de pointe dans son laboratoire de biologie structurale Sauer.

“Nous avons fini par être les premiers en partie en raison de l’infrastructure du Sauer Lab”, a déclaré McLellan. «Il souligne l’importance du financement des installations de recherche fondamentale.»

En plus de faciliter le développement de vaccins et de mini-protéines antivirales synthétiques, la carte 3-D pourrait aider les chercheurs à trouver des moyens d’isoler les anticorps naturels des patients COVID-19 qui survivent à la maladie. Comme les mini-protéines, ces anticorps pourraient être utilisés pour traiter une infection peu de temps après l’exposition.

Les auteurs de l’étude publiée par Science, «Cryo-EM Structure of the 2019-nCoV Spike in the Prefusion Conformation», incluent Wrapp, Wang et McLellan ainsi que Kizzmekia Corbett, Jory Goldsmith, Ching-Lin Hsieh, Olubukola Abiona et Barney Graham .