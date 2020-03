Des scientifiques identifient de nouveaux coronavirus chez des animaux introduits clandestinement en Chine – .

De nouvelles souches de coronavirus ont été identifiées dans des pangolins introduits en contrebande en Chine, rapportent des chercheurs dans Nature.

Les animaux de contrebande, appelés pangolins, ont peut-être aidé à transmettre le nouveau coronavirus à l’homme, bien que des preuves supplémentaires soient nécessaires pour le déterminer.

De nouvelles versions de coronavirus ont été identifiées dans des expéditions illégales de pangolins à destination de la Chine. Les pangolins, qui sont de petits mammifères semblables aux fourmiliers, sont souvent introduits en contrebande en Chine et sont connus pour être porteurs de souches de coronavirus. À l’heure actuelle, on ne sait pas d’où vient le nouveau coronavirus, mais l’identification de nouvelles souches pourrait aider les scientifiques à retracer sa lignée.

La pandémie de coronavirus engloutissant la planète en ce moment est loin d’être le premier coronavirus identifié par les scientifiques. Nous connaissons les coronavirus depuis un certain temps, mais la plupart d’entre eux ne produisent pas de symptômes graves et ne constituent généralement pas une menace majeure. Cela a changé avec le SRAS, qui s’est avéré être une variante beaucoup plus dangereuse.

Le virus qui traverse actuellement la population mondiale est le SRAS-CoV-2, un virus apparenté au SRAS d’origine, mais pas exactement le même. Le SRAS a finalement été retracé aux chauves-souris en fer à cheval en Chine, et étant donné que le SRAS-CoV-2 est similaire, il est tout à fait possible que ce virus provienne de la même espèce de chauve-souris.

Cependant, l’établissement d’un lien entre la source et le passage éventuel du virus à l’homme prendra un certain temps. Dans le cas du premier SRAS, on pense que le virus s’est d’abord propagé aux civettes, une petite espèce de mammifère qui l’a finalement transmise aux humains. La nouvelle épidémie de coronavirus chez l’homme a commencé sur un marché en Chine, loin de l’endroit où les chauves-souris en fer à cheval sont connues, mais de nombreuses autres espèces d’animaux y sont en effet vendues.

Les chercheurs ne peuvent pas encore dire si les pangolins ont pu jouer un rôle intermédiaire dans la propagation du virus des chauves-souris aux humains – si c’est bien de là que provient le virus – mais ces nouvelles souches de coronavirus identifiées dans les pangolins suggèrent que c’est possible. Comme le note ScienceAlert, même si les pangolins n’ont pas joué de rôle dans la pandémie actuelle, le fait que de nouvelles souches de coronavirus soient portées par ces animaux signifie qu’il est possible que ces nouveaux virus puissent également éventuellement se propager aux humains.

Les chercheurs écrivent dans la revue Nature:

Bien que les chauves-souris soient probablement des hôtes réservoirs du SARS-CoV-2, l’identité de tout hôte intermédiaire qui aurait pu faciliter le transfert à l’homme est inconnue. Ici, nous rapportons l’identification de coronavirus liés au SRAS-CoV-2 dans des pangolins malais (Manis javanica) saisis lors d’opérations anti-contrebande dans le sud de la Chine. La découverte de plusieurs lignées de coronavirus de pangolin et leur similitude avec le SRAS-CoV-2 suggèrent que les pangolins devraient être considérés comme des hôtes possibles dans l’émergence de nouveaux coronavirus et devraient être retirés des marchés humides pour empêcher la transmission zoonotique.

L’identification de la façon dont le SRAS-CoV-2 a fait son chemin vers les humains n’aidera pas nécessairement à freiner la pandémie actuelle, mais cela pourrait aider à prévenir de futures épidémies et, espérons-le, à stopper les pandémies potentielles avant même qu’elles ne puissent commencer.

