Des scientifiques résolvent le mystère des bactéries spatiales à bord de l’ISS – .

Lorsque vous vivez dans un environnement éloigné et isolé, des choses comme les bactéries et les virus peuvent faire des ravages en très peu de temps. La Station spatiale internationale peut certainement être considérée comme éloignée et isolée.Par conséquent, lorsqu’une paire d’espèces de bactéries a été détectée dans un distributeur d’eau à bord de la station spatiale, les scientifiques ont voulu savoir à quel point elles représentaient un risque.

Les bactéries détectées dans le système d’eau sont similaires à celles connues pour provoquer des infections, mais seulement dans de rares cas. La crainte, bien sûr, était que les bactéries aient pu se transformer ou se transformer en souches plus difficiles à gérer, ce qui représentait une grave menace pour l’équipage. Comme l’explique un nouveau document publié dans PLOS ONE, ce n’est pas le cas.

En découvrant la bactérie il y a des années, les chercheurs en ont prélevé des échantillons dans l’espoir d’en savoir plus à leur sujet. Apprendre comment les bactéries diffèrent de celles de la Terre peut aider à déterminer à quel point elles sont dangereuses, et puisque les résidents de l’ISS sont incroyablement vulnérables dans l’espace, c’était extrêmement important.

La bonne nouvelle est que les espèces de bactéries qui ont mystérieusement surgi dans le distributeur d’eau ne sont en fait pas plus dangereuses que des bactéries similaires vivant sur Terre. Évidemment, l’équipage de la Station spatiale internationale préférerait qu’il n’y ait pas de bactéries dans leur système d’eau, mais c’est un réconfort significatif de savoir qu’il n’y a pas de super bactéries mutées qui se refroidissent dans le laboratoire en orbite.

Des études récentes ont révélé que la station spatiale était remplie de toutes sortes de bactéries. Les scientifiques ont débattu de la question de savoir si c’est une mauvaise chose, mais parce que les humains transportent naturellement de nombreuses bactéries sur leur corps, la propagation de ces micro-organismes à l’ISS est en effet inévitable.

