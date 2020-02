Des tonnes de victimes de coronavirus ont attrapé le virus à l’hôpital – .

Alors que la peur des coronavirus continue de se propager dans le monde entier, vous vous demandez peut-être comment le virus s’est propagé si rapidement en Chine, en particulier lorsque de nouveaux cas surgissant dans d’autres pays semblent isolés. Une nouvelle étude suggère une réponse possible à cette question, et c’est incroyablement effrayant.

Comme le rapporte CNN, les scientifiques de la santé qui étudient la propagation du virus pensent maintenant que les hôpitaux sont devenus des points chauds involontaires d’infection virale. Dans le cas d’un hôpital de Wuhan, l’épicentre de l’épidémie, près de la moitié des patients infectés par le coronavirus l’ont effectivement attrapé à l’intérieur même de l’hôpital.

Ceci est incroyablement important pour un certain nombre de raisons, notamment le fait que le virus présente sans aucun doute un risque énorme pour les mêmes professionnels de la santé qui tentent d’enrayer sa propagation. De plus, les procédures de routine effectuées à l’hôpital de Wuhan auraient progressivement propagé le virus à de plus en plus de personnes.

Dans cette série de cas monocentrique de 138 patients hospitalisés avec NCIP confirmé à Wuhan, en Chine, une transmission présumée à l’hôpital de 2019-nCoV a été suspectée chez 41% des patients, 26% des patients ont reçu des soins en soins intensifs et la mortalité était de 4,3%.

Les patients de l’hôpital qui n’avaient pas auparavant d’infection à coronavirus l’ont reçue lors de leurs visites de routine, et au moins certains d’entre eux ont fini par mourir.

Selon les dernières estimations, le virus aurait infecté plus de 40 000 personnes, dont la plupart se trouvent en Chine. Plus de 910 personnes sont décédées de leurs infections, sur la base des données disponibles, mais il y a eu beaucoup de questions quant à savoir si les chiffres provenant de Chine peuvent ou non faire confiance à leur valeur nominale.

Nous avons vu plusieurs rapports indiquant que le véritable impact de la propagation du virus en Chine pourrait être caché de la scène internationale et que le verrouillage de villes comme Wuhan complique les efforts pour évaluer la situation.

