Deux failles logicielles ont presque causé à Boeing de perdre Starliner lors du test de décembre

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Boeing et SpaceX travaillent à des lancements en équipage pour leur nouveau vaisseau spatial cette année, mais il y a eu des revers pour les deux sociétés. Alors que SpaceX semble avoir dépassé ses problèmes de l’année dernière, Boeing continue de résoudre l’échec du vol d’essai de décembre. La NASA et Boeing ont conjointement fourni une mise à jour de l’enquête, qui cite trois erreurs dans le vol d’essai du CST-100 Starliner. Deux des problèmes sont suffisamment graves pour entraîner la perte de la capsule sans l’intervention de l’équipe au sol.

En décembre, Boeing était censé montrer à tous que le Starliner était capable de se lancer et de naviguer de manière autonome vers la Station spatiale internationale (ISS). Cependant, des erreurs logicielles non spécifiées ont amené le Starliner à entrer sur la mauvaise orbite et à manquer son rendez-vous ISS. À l’époque, Boeing a affirmé que l’incident était lié au minuteur de mission qui était censé contrôler la brûlure orbitale. L’histoire complète est cependant un peu plus nuancée.

Le compte à rebours de la mission (MET) est l’un des trois problèmes cités dans le rapport. Le vaisseau spatial pensait qu’il se trouvait dans une partie ultérieure de la mission, ce qui lui a fait tirer les propulseurs et gaspiller du carburant. Nous savons maintenant également que le contrôle au sol devait intervenir et empêcher le CST-100 de continuer à brûler du carburant de cette manière. L’équipe n’a eu d’autre choix que de rediriger le vaisseau spatial pour qu’il devienne une orbite stable.

Par ailleurs, il y a eu un problème avec la séquence d’élimination du module de service (SM) de Starliner. Cela est censé déclencher la libération automatisée du SM avant la rentrée, mais le système ne s’est pas correctement enregistré auprès du contrôleur de vol. L’équipe sur le terrain a dû intervenir et effectuer des changements de propulsion pour sauver le vaisseau spatial (encore une fois).

Le dernier problème est toujours sous enquête, nous ne pouvons donc pas dire à quel point il est grave ou comment il a contribué à l’échec de la mission en décembre. La NASA rapporte que le Starliner a souffert de problèmes de communication intermittents qui ont empêché le contrôle au sol de contrôler le vaisseau spatial. Nous devrions avoir plus d’informations à ce sujet à l’avenir.

La mise à jour semble étonnamment candide pour un article de blog public. La NASA affirme que les contrôles de qualité de Boeing auraient dû détecter les anomalies logicielles à plusieurs points, et les problèmes avec cette mission suggèrent une panne de base dans les processus de Boeing. On ne sait pas comment la NASA progressera, mais cela ne permettra probablement pas à Boeing de transporter des personnes dans l’espace tant que la société ne pourra pas expliquer et résoudre les problèmes de manière satisfaisante.

Maintenant lis: