Deux satellites sont sur le point de faire une passe incroyablement proche en orbite terrestre – .

Il est facile d’imaginer que la zone autour de la Terre est si incroyablement grande qu’il est impossible de l’obstruer avec des débris d’origine humaine. Malheureusement, rien ne pourrait être plus loin de la vérité. Les humains ont lancé un tas de matériel en orbite autour de la Terre, et de temps en temps, deux de ces objets se retrouvent sur une trajectoire de collision.

Comme le rapporte Space.com, deux satellites sont sur une trajectoire de quasi-collision aujourd’hui, et bien que les chances d’un accident soient minces, une collision créerait tout un tas de débris spatiaux supplémentaires qui pourraient poser un problème majeur pour les futures missions.

Sur la base des observations actuelles des satellites, il semble qu’ils parviendront à se manquer à une distance de 13 mètres seulement. Cependant, il y a encore très peu de chances que les données soient légèrement désactivées et que les deux machines se bloquent.

Nos dernières données sur l’événement IRAS / GGSE 4 montrent des distances potentielles de coupure de 13 à 87 mètres, avec une probabilité de collision réduite actuellement à 1 sur 1000. Le temps d’approche le plus proche reste à 2020-01-29 23: 39: 35.707 UTC

– LeoLabs, Inc. (@LeoLabs_Space) 28 janvier 2020

Les satellites eux-mêmes ont depuis longtemps été mis hors service. Le satellite astronomique infrarouge et l’expérience de stabilisation du gradient de gravité sont essentiellement morts, mais ils sont restés en orbite terrestre longtemps après avoir cessé d’être utiles.

C’est l’un des plus gros problèmes avec le problème actuel des «débris spatiaux». Les agences spatiales lancent du matériel en orbite sans trop se soucier de l’endroit où il pourrait se retrouver une fois que ces machines auront terminé leurs missions. Les satellites finissent par se désorbiter, s’écraser dans l’atmosphère terrestre et être totalement détruits dans le processus, mais pour certains satellites, cela peut prendre des années, voire des décennies, pour que cela se produise.

Si les deux satellites entrent en collision, les dommages qu’ils se font mutuellement créeraient probablement beaucoup plus de débris. Ce matériel serait envoyé voler à des angles imprévisibles, et les futurs lancements de fusées et missions satellites devraient tenir compte de ces débris afin de garder leur propre matériel en sécurité.

Source de l’image: JPL

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et tendances en matière de réalité virtuelle, de vêtements portables, de smartphones et de technologies futures.

Plus récemment, Mike a été rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et dans d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste derrière sa dépendance au jeu.

