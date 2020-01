Devenez un développeur complet à une seule personne avec une seule étape avec ce cours de formation de 13 $

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Si vous souhaitez être embauché et rester en tant que développeur Web, cela aide certainement si vous pouvez jouer des deux côtés de la balle. Et tout comme cet exemple basé sur le football, les généralistes qui sont tout aussi à l’aise sur la programmation frontale et utilisateur comme CSS et HTML que sur le back-end, le serveur et la base de données sont la réponse tout-en-un de nombreuses entreprises chercher.

Vous pouvez acquérir cette expérience en travaillant sur la construction de tous les côtés d’un environnement Web prospère avec la formation dans le cours complet JavaScript complet, maintenant 13 $ (plus de 90% de réduction).

Votre guide à travers plus de 20 heures d’enseignement approfondi est Joseph Delgadillo, un professeur de technologie de premier plan avec de bonnes critiques (4,3 sur 5) de ses près de 85 000 étudiants.

Au cours de plus de 85 conférences, Delgadillo transformera les étudiants ayant une compréhension de base de la création de pages en véritables assistants à pile complète. La formation se concentre sur trois projets de codage spécifiques: votre travail de construction d’une calculatrice fonctionnelle, d’un blog et d’une application de chat vous familiarise avec les outils les plus populaires d’un professionnel JavaScript.

En utilisant ReactJS, NodeJS, Redux, Material-UI et plus encore, vous comprendrez toutes les étapes de la création d’un package Web fonctionnel, des compétences que vous pourrez utiliser pour vous aider à résoudre et à résoudre les besoins de développement Web d’une entreprise.

Les salaires moyens des développeurs full-stack approchent de six chiffres, donc ce cours peut facilement justifier son investissement de 13 $ si vous êtes suffisamment motivé pour en profiter.

