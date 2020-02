Devenez un maître d’Adobe Creative Cloud avec plus de 60 heures de formation pour seulement 34 $

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Que vous soyez amateur ou professionnel du contenu numérique au quotidien, vous avez sans aucun doute croisé la route avec la suite de programmes Adobe Creative Cloud. Ils ont été téléchargés plus de 376 millions de fois, de sorte que les probabilités suggèrent que des morceaux de cette suite d’applications omniprésente se trouvent actuellement sur votre ordinateur.

Mais avoir n’est pas la même chose que savoir. Alors que tout le monde aime penser qu’ils sont des experts de Photoshop, Premiere Pro ou Illustrator, la réalité est que chacun de ces programmes apporte de nombreuses fonctionnalités cachées à la table.

Vous pouvez commencer à débloquer les véritables profondeurs de l’ensemble d’outils de création numérique le plus utilisé au monde avec la formation disponible dans le pack de certification de la suite Adobe Creative Cloud Suite tout-en-un. À l’heure actuelle, le forfait est disponible pour seulement 34 $, soit plus de 90% du prix régulier.

Au cours de ces huit cours comprenant plus de 60 heures d’enseignement, vous apprendrez les tactiques d’initiés pour maîtriser huit des applications Adobe CC les plus populaires.

Tout le monde connaît Photoshop, mais avec le Cours Adobe Photoshop CC et Adobe Photoshop CC: formation avancée, les étudiants obtiennent les clés pour bien comprendre Photoshop, y compris tout, depuis les ajustements d’image aux calques de masquage, en passant par la création de graphismes brillants pour les besoins d’impression et numériques. Vous apprendrez également à naviguer dans Lightroom avec Adobe Lightroom Classic CC: Zero to Pro, une application qui offre des astuces de manipulation d’image qui dépassent même Photoshop pour certains travaux.

Si votre projet implique des graphiques vectoriels ou d’autres éléments multimédias, le Photoshop, Illustrator, Adobe XD, InDesign cours peut débloquer le côté conception graphique d’Adobe CC, y compris une formation à l’image de marque avec Maîtrise de la conception de logo dans Adobe Illustrator; ainsi que la façon de créer votre propre contenu pour le public d’aujourd’hui sur le Web et les publications sur les réseaux sociaux avec le Créez des images, des vidéos et des pages Web à l’aide d’Adobe Spark cours.

Bien sûr, aucune formation numérique n’est complète sans vidéo, donc le Adobe Premiere Pro CC Masterclass: montage vidéo simplifié et La classe de maître complète After Effects CC 2020 aidera les utilisateurs à se familiariser avec le montage vidéo et même à créer des effets spéciaux impressionnants dans vos films avec After Effects.

Utilisé avec un abonnement Adobe CC (non inclus dans ce package), ce package vous offre l’expertise pour créer pratiquement n’importe quel contenu numérique que vous pouvez imaginer pour moins de 5 $ par cours.

Remarque: Des conditions générales s’appliquent. Consultez les sites de vente au détail concernés pour plus d’informations. Pour plus de bonnes affaires, rendez-vous sur nos partenaires sur TechBargains.com.

Maintenant lis: