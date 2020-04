Diffusez plus de 2000 documentaires pour moins de 30 $ avec CuriosityStream

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Netflix, Hulu, Amazon Prime Video et Disney + ne sont pas vos seules options de streaming pendant que vous êtes coincé à l’intérieur. Pour ceux qui veulent frénésie tout en élargissant leur compréhension du monde au-delà de leurs murs, CuriosityStream pourrait bien être la réponse. Les abonnements de deux ans sont en vente maintenant pour seulement 29,99 $.

Lancé par le fondateur de Discovery Communications, John Hendricks, CuriosityStream ressemble beaucoup aux services de streaming auxquels vous êtes habitué, mais il est consacré aux séries documentaires et aux fonctionnalités qui couvrent tout, de la science et la nature à l’histoire et la technologie et plus encore.

Le service propose plus de 2 000 documentaires et émissions disponibles, y compris des originaux primés et du contenu d’experts comme Stephen Hawking et David Attenborough.

Avec un abonnement CuriosityStream, vous pourrez diffuser une quantité illimitée de contenu chaque mois et en profiter à tout moment et en tout lieu sur votre navigateur Web, application mobile, TV ou tablette. Le service est également livré avec des recommandations personnalisées, et vous pouvez également parcourir les collections et les listes organisées par l’équipe d’experts de CuriosityStream.

Dans l’ensemble, CuriosityStream vous fournit suffisamment de contenu pour rester diverti et informé pendant que vous attendez à l’intérieur. C’est un moyen beaucoup plus productif de consommer du contenu à la maison.

Normalement, un abonnement de deux ans à CuriosityStream coûterait 40 $, mais vous pouvez vous inscrire aujourd’hui pour une fraction de ce prix. Obtenez votre abonnement maintenant pour seulement 29,99 $, une réduction de 25% sur le prix habituel.

