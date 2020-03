Doom Eternal prendra en charge jusqu’à 1000 FPS

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Doom Eternal a mis un peu plus de temps à se matérialiser que ce que nous espérions, mais le développeur id dit que le nouveau moteur de jeu est un grand pas en avant. Le nouveau jeu de tir aura plus d’effets et de textures plus nettes, et vous pourrez rendre beaucoup plus d’images. Le programmeur principal du moteur, Billy Kahn, affirme que le moteur de Doom Eternal prendra en charge jusqu’à 1 000 images par seconde. C’est plus un plafond théorique, cependant.

Doom Eternal reprend là où s’arrête le redémarrage de Doom en 2016. Vous êtes l’emblématique Doom Slayer, combattant les forces de l’enfer avec toutes sortes d’armes impressionnantes de science-fiction. Il y aura plus de types de démons dans le nouveau jeu, ainsi que des mécanismes améliorés de mise à niveau des personnages. C’est bien beau, mais Doom concerne le piratage rapide et le dynamitage, et ce jeu sera vraiment rapide.

Le moteur id Tech 6 du Doom 2016 a pris en charge des fréquences d’images pouvant atteindre 250 par seconde. Le moteur id Tech 7 est prêt pour l’avenir avec un cap de 1000 images par seconde. Vous aurez bien sûr besoin du bon matériel pour atteindre ces taux de trame insensés. Il est peu probable que le GPU de votre ordinateur puisse gérer cela, mais Kahn dit que vous pourriez être surpris du nombre d’images que vous pouvez obtenir. Le matériel de test utilisé autour d’id pendant le développement a atteint 400 images par seconde dans certaines scènes, et cela sans optimisation finale du jeu.

Pour les joueurs sur PC, cela pourrait signifier que Doom Eternal reste jouable pour les années à venir. Actuellement, la plupart des moniteurs de jeu haut de gamme atteignent une fréquence maximale de 144 Hz, de sorte que toutes les images au-delà sont inutiles et peuvent en fait provoquer une déchirure sans FreeSync ou G-Sync pour relier le GPU et le moniteur. Même le moteur id Tech 6 pourrait atteindre cette limite. Cependant, nous savons que des moniteurs à 360 Hz se produisent, et les fabricants ne s’arrêteront pas là. Un jour, vous pourriez avoir un GPU et un moniteur assez rapide pour profiter de la fréquence d’images maximale insensée de Doom Eternal.

Des taux de rafraîchissement plus élevés ne sont pas courants sur les consoles de jeu, du moins dans la génération actuelle. Cependant, le moteur id Tech 7 bénéficiera aux joueurs sur console de bien d’autres manières. Doom Eternal sera capable de générer plus de particules sur l’écran tout en conservant des fréquences d’images élevées. Les développeurs ont également rationalisé l’utilisation du processeur du moteur. Alors que id tech 6 utilisait tous les cœurs de processeur, id tech 7 supprime l’exigence de réserver un cœur pour la planification des travaux. Cela rend l’ensemble du package plus efficace.

Doom Eternal sera lancé le 20 mars sur PC, Xbox One et PS4. Il n’y a pas de mot sur un port Nintendo Switch, mais le dernier Doom a finalement fait son chemin.

