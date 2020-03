DSCOVR de nouveau opérationnel – SpaceNews.com

BROOMFIELD, Colorado – Un vaisseau spatial de la National Oceanic and Atmospheric Administration qui fournit des données météorologiques spatiales et des images de la Terre est de nouveau en service, neuf mois après avoir rencontré un problème technique.

La NOAA a annoncé le 2 mars que l’Observatoire du climat dans l’espace profond, ou DSCOVR, avait repris son fonctionnement normal. Cela comprend la fourniture de données clés utilisées dans les observations météorologiques spatiales ainsi que des images de la Terre à partir de l’instrument de la caméra d’imagerie polychrome de la NASA.

Le vaisseau spatial, qui se trouve au point Terre-soleil L-1 Lagrange, à 1,5 million de kilomètres de la Terre dans la direction du soleil, est entré en «sécurité» le 27 juin, perturbant les opérations normales. Cette prise sûre a été déclenchée par un problème avec le système de contrôle d’attitude du vaisseau spatial.

La NOAA a déclaré en septembre que les ingénieurs travaillaient sur un correctif logiciel pour corriger le problème. À l’époque, l’agence s’attendait à ce que de nouveaux logiciels soient prêts au premier trimestre 2020.

“La remise en service de DSCOVR montre les compétences et l’adaptabilité uniques de nos ingénieurs de la NOAA et de la NASA et le soin que nous prenons pour obtenir la durée de vie maximale d’un actif vieillissant”, a déclaré Steve Volz, administrateur adjoint de la NOAA pour son service de satellite et d’information, dans un déclaration sur la récupération de DSCOVR.

Bien que DSCOVR ait ses origines dans une mission de la NASA appelée Triana il y a deux décennies pour fournir des images de la Terre sur disque complet, sa mission principale est de collecter des données météorologiques spatiales. Alors que le vaisseau spatial était hors ligne, la NOAA a plutôt utilisé le vaisseau spatial Advanced Composition Explorer (ACE) de la NASA pour fournir ces observations.

L’ACE, cependant, est un vaisseau spatial vieillissant, ce qui fait craindre que s’il avait échoué, la NOAA n’aurait pas eu les données clés nécessaires pour prévoir les tempêtes solaires. La NOAA utilise également la sonde spatiale SOHO (ESA / NASA Solar and Heliospheric Observatory) pour observer la couronne solaire. SOHO, lancé en 1995, est bien au-delà de sa durée de vie.

“Si nous perdons certains de ces vaisseaux spatiaux clés dont nous avons parlé, je ne dirai pas que nous sommes aveugles, mais nous sommes sacrément proches”, a déclaré William Murtagh, coordinateur de programme pour le Space Weather Prediction Center de la NOAA, lors d’un 12 février. Audition du Comité sénatorial du commerce qui a discuté de ces missions. «Cela aura un impact sur notre capacité à répondre aux besoins de ce pays en matière de services de météorologie spatiale.»

À terme, DSCOVR, ainsi que ACE et SOHO, seront remplacés par la mission L-1 de suivi de la météo spatiale que la NOAA développe. La NOAA, dans son projet de budget pour l’exercice 2021 publié fin février, a demandé 108,1 millions de dollars pour la mission, contre 64 millions de dollars en 2020. L’augmentation du financement maintiendrait la mission dans les délais pour un lancement en 2024, partageant un lancement avec la NASA. Mission de science spatiale IMAP.