E3 officiellement annulé en raison d’un coronavirus

Le jeu télévisé E3 – qui devait officiellement avoir lieu du 9 au 11 juin 2020 – a été annulé. L’émission a attiré quelque 66 000 000 de personnes à Los Angeles l’année dernière, y compris la vôtre, mais l’avenir de l’émission avait été sur le carreau depuis que d’importants sponsors ont commencé à se retirer.

L’annonce est au moins opportune, étant donné que l’OMS a maintenant attribué le statut de pandémie au SRAS-CoV-2, le virus qui cause la maladie connue sous le nom de Covid-19. Selon StatMeds, il existe essentiellement deux voies que le virus pourrait emprunter.

Premièrement, le virus pourrait résider de façon plus ou moins permanente dans les populations humaines, avec des épidémies survenant tout au long de l’année. Il existe déjà quatre infections à coronavirus endémiques aux populations humaines. Ils causent déjà environ 25 pour cent de tous les rhumes. Dans ce scénario, le SRAS-CoV-2 devient le cinquième coronavirus endémique connu. En conséquence, de plus en plus de personnes meurent chaque année de maladies respiratoires et le virus mettrait probablement 1 à 2 ans pour «s’établir» en tant qu’infection régulière.

Deuxièmement, le virus pourrait devenir une maladie saisonnière. La raison pour laquelle la grippe a une saison hiver-printemps est parce qu’elle ne tolère pas bien la chaleur et l’humidité. Nous ne savons pas si la propagation de Covid-19 est particulièrement entravée par la météo estivale. Si c’est le cas, un temps plus chaud pourrait apporter un soulagement, mais le virus pourrait réapparaître dans la période d’octobre à novembre. S’il parvient à s’établir dans une grande partie du globe, il y a de fortes chances qu’au moins quelques réservoirs d’infection survivent assez longtemps pour réinfecter les gens. Cela dépend du nombre de personnes infectées par le virus et de sa virulence. On pense que le meilleur délai pour un vaccin ou un traitement est d’environ un an.

Est-ce que Covid-19 tuera E3?

Franchement, l’E3 lui-même pourrait être victime de Covid-19. Le spectacle rétrécit depuis des années, et le célèbre journaliste de jeux vidéo Geoff Keighley a annoncé qu’il ne produirait pas l’E3 Coliseum, après le lancement du projet en 2019. Sony s’était retiré du salon l’année dernière et cette année – mais bien sûr, cette l’année est plus importante, étant donné que la PlayStation 5 devrait accélérer son cycle d’actualités d’ici là.

Les organisateurs de l’E3 déclarent dans leur communiqué officiel que “Notre équipe contactera directement les exposants et les participants avec des informations sur la manière de rembourser intégralement.” Ils recherchent également des moyens d’organiser un événement virtuel au cours du mois de juin qui présenterait des jeux et des annonces de l’industrie.

La question de savoir si Covid-19 va avoir un impact économique aux États-Unis n’est plus un «si». À ce stade, il s’agit de «quand?» et combien?”

