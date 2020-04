Échec du long mars 3B transportant un satellite commercial indonésien

WASHINGTON – Une fusée chinoise longue mars 3B a échoué le 9 avril alors qu’elle tentait de lancer un satellite de communications commerciales destiné à fournir des services de diffusion et à large bande à l’Indonésie et au-delà, selon l’agence de presse chinoise Xinhua News Agency.

Après avoir décollé du centre de lancement chinois de Xichang, le Long March 3B a subi un dysfonctionnement avec sa troisième étape, détruisant Nusantara-2, un satellite China Great Wall Industry Corp. (CGWIC) construit pour une coentreprise indonésienne entre Pasifik Satelit Nusantara et Indosat. Ooredoo.

L’échec du lancement était le deuxième de l’année en Chine, après celui du Long March 7A en mars.

Nusantara-2, anciennement Palapa-N1, était l’une des rares exportations commerciales de satellites réalisées par la Chine, dont la fabrication et le lancement de satellites ont principalement servi les clients nationaux. Le satellite pesait 5 550 kilogrammes et transportait 20 répéteurs en bande C et une charge utile en bande Ku à 9,5 Gbit / s à haut débit.

Nusantara-2 devait remplacer le satellite Palapa-D d’Indosat et fournir une capacité d’extension au PSN, qui exploite le satellite Nusantara-1.

Bien qu’annoncé comme satellite DFH-4, Nusantara-2 a été construit sur une version améliorée de la plate-forme CGWIC appelée DFH-4E, qui pourrait accueillir une charge utile plus puissante, a déclaré le PDG du PSN, Adi Adiwoso, à SpaceNews dans une interview avant le lancement.

Johannes Indri, directeur général de la joint-venture, PSNS, a déclaré que PSN prévoyait d’utiliser la capacité en bande Ku pour le haut débit, tandis qu’Indosat utilisait la bande C pour la radiodiffusion télévisuelle.

La porte-parole d’Indosat, Turina Farouk, a déclaré que deux stations d’entrée avaient été construites pour Nusantara-2, une dans les villes indonésiennes de Medan et Surabaya. Le satellite a été conçu principalement pour l’Indonésie, mais avec une couverture s’étendant à travers l’Asie-Pacifique jusqu’en Australie.

Indosat exploite les satellites Palapa-C et Palapa-D et n’en a pas d’autres en construction. Le PSN a un autre satellite, appelé SATRIA, en construction par Thales Alenia Space, et continuait de se préparer pour un satellite ultérieur, a déclaré Adiwoso avant l’échec du lancement.

L’échec du 9 avril du Long March 3B pourrait avoir un effet d’entraînement sur le satellite Apstar-6D, qui devait être lancé sur une fusée Long March 3B plus tard cette année.

L’écrivain de SpaceNews Andrew Jones a contribué à ce rapport.