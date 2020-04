Économisez 25% sur ce routeur VPN portable qui crypte en toute transparence votre trafic Internet

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Nous savons tous que la protection VPN est indispensable lorsque vous vous connectez. Cependant, garantir que la couverture peut être difficile si vous voyagez souvent, jonglez avec beaucoup d’appareils compatibles Web ou êtes obligé de barboter dans les eaux très troubles des réseaux WiFi publics douteux.

Le routeur VPN InvizBox Go est une réponse solide à ces problèmes.

À propos de la taille d’un smartphone lui-même, l’InvizBox Go est un routeur entièrement portable avec sa propre connexion VPN à Internet, capable de protéger tous vos appareils et de crypter toutes vos informations, même si vous êtes connecté au WiFi public. Avec plus de 200 emplacements de serveurs dans plus de 60 pays et 110 villes, l’InvizBox Go accède à un réseau robuste pour fournir une vitesse de qualité et des options de connexion de pratiquement n’importe où dans le monde.

L’InvizBox Go génère en fait son propre mini hotspot, donc la connexion à n’importe quel appareil compatible WiFi ou Bluetooth est simple. À partir de là, c’est comme utiliser votre appareil normalement – sauf que toutes vos données sont complètement masquées et inaccessibles aux regards indiscrets.

Tout comme les services VPN autonomes, l’InvizBox Go vous permettra d’accéder à des sites Web et à des médias sans être arrêté par des restrictions géographiques.

Mais contrairement aux services VPN autonomes, le Go peut également servir à la fois d’extension WiFi en cas de besoin. Et en parlant d’utilité supplémentaire, l’InvizBox Go a une batterie interne qui offre jusqu’à 10 heures de charge pour vos appareils. Donc, même si vous essayez de vous connecter au milieu de nulle part avec un téléphone ou une tablette mourant, InvizBox Go apporte suffisamment de puissance pour vous garder connecté pendant des heures de temps supplémentaire.

Présenté dans Wired, Ars Technica et Forbes, l’InvizBox Go est un appareil parfait en déplacement qui offre une protection et un service qui dépassent largement sa petite taille.

Présenté dans Wired, Ars Technica et Forbes, l'InvizBox Go est un appareil parfait en déplacement qui offre une protection et un service qui dépassent largement sa petite taille.

