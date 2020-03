Économisez des centaines sur ces ordinateurs remis à neuf de Microsoft, HP, Asus, etc.

Si vous envisagez de passer à un nouvel ordinateur de bureau, un ordinateur portable ou un Chromebook, mais que vous vous inquiétez maintenant de dépenser de l’argent dans notre monde de plus en plus incertain… faites-nous confiance, nous l’avons.

Cependant, il existe un mot simple qui pourrait vous faciliter la tâche: reconditionné. En fait, deux mots le rendraient probablement encore plus facile: certifié remis à neuf.

Les fabricants de technologies et les marques tierces obtiennent constamment des articles retournés qui fonctionnent conformément aux spécifications de l’usine, mais ont subi la dépréciation lorsqu’ils ont été sortis de la boîte. Ils donnent donc à ces unités une inspection complète, certifient qu’elles sont à 100% en état de marche et les vendent généralement à des centaines, voire à des milliers de dollars de leur prix d’origine.

En tant que tel, ramasser un appareil reconditionné certifié est un excellent moyen d’économiser de l’argent, et faire du shopping reconditionné signifie également que vous garderez un autre appareil hors d’une décharge dans un avenir proche, ce qui est extrêmement important compte tenu de la croissance mondiale du commerce électronique. problème de déchets.

Donc, c’est votre jour de chance, les observateurs de portefeuille. Découvrez 20 ordinateurs de bureau, ordinateurs portables et Chromebooks remis à neuf certifiés dès maintenant, chacun jusqu’à 1 900 $ de réduction. Vous êtes les bienvenus.

Tours et ordinateurs de bureau

Pour vous, les plus âgés, plus soucieux de la puissance et des performances que de la portabilité, c’est bien d’être vous – car vous pouvez aujourd’hui attraper une tour de bureau puissante à un prix incroyable.

Avec le HP Pavilion AMD (389,99 $; à l’origine 649,99 $), vous obtenez une plate-forme de marque de confiance hissant un ensemble respectable de fonctionnalités, y compris un processeur AMD Ryzen 5, une carte graphique Radeon RX Vega 11, 8 Go de RAM et un disque dur de 2 To , le tout pour moins de 400 $. Ou vous pouvez découvrir ce bureau Dell Precision T3420 SFF 2018 (439 $; à l’origine 699,99 $), avec son processeur Intel Core i3 de 6e génération qui le conduit à des performances rapides et sans décalage. Connectez l’un de ces modèles à un moniteur, une souris et un clavier et vous êtes prêt à partir à un prix très bas.

Bien sûr, si vous êtes à la recherche d’un système doté de son propre écran, le HP 24 ″ All-in-One Touchscreen Desktop AMD (499,99 $; à l’origine 699,99 $) a les chevaux (un processeur AMD Ryzen 3 rapide, Radeon graphiques intégrés, 8 Go de RAM, 1 To de disque dur) ainsi qu’un immense écran tactile FHD de 23,8 pouces. Le tout dans un encombrement réduit qui n’encombrera pas votre bureau mais offrira toujours une expérience de visionnement immersive.

Ordinateurs portables HP

Plus portable qu’un ordinateur de bureau et avec plus de puissance de calcul qu’une tablette ou un smartphone, l’ordinateur portable reste un véritable guerrier pour ceux qui ont besoin de performances haut de gamme en déplacement. Le HP 15,3 ″ Touch (419,99 $; à l’origine 999,99 $) peut gérer toutes vos tâches numériques, souvent en même temps. Le système d’exploitation Windows 10 dispose de toute la sécurité intégrée dont vous avez besoin, ainsi que d’une batterie longue durée qui peut durer jusqu’à 8 heures avec une charge.

Pendant ce temps, le HP Pavilion x360 (449,99 $; à l’origine 599,99 $) a ses propres astuces, tout aussi agiles pour la productivité et le divertissement. À l’appui de son digne processeur Quad-Core AMD Ryzen 5, cet appareil dispose également d’un écran HD bord à bord pour des images brillantes et d’un design flip à 360 degrés pour un confort personnalisé.

Enfin, la gamme Spectre de HP est depuis longtemps l’une des meilleures options d’ordinateurs portables de la société – et vous pouvez choisir entre une paire ici. Vous pouvez opter pour le HP Spectre x360 13 pouces (1099,99 $; à l’origine 1299,99 $) ou le HP Spectre x360 15 pouces (1249,99 $; à l’origine 1699,99 $). Dans les deux cas, vous obtenez un processeur Intel Core i7 de 8e génération, un écran micro-edge ultra-net et une puissance de feu plus que suffisante pour éliminer n’importe quel projet avec une relative facilité.

Chromebooks HP

Les Chromebooks sont entièrement basés sur le navigateur Google Chrome et se limitent principalement au travail sur le Web. Mais compte tenu de la part de l’expérience informatique de tout le monde qui tourne maintenant sur le Web, vous trouverez peut-être qu’elle est plus que suffisante pour toutes les tâches de navigation, de courrier électronique et autres dont vous avez besoin pour effectuer.

Le Chromebook HP G4 EE 11,6 ″ (84,99 $; à l’origine 249,99 $) et le Chromebook HP G4 11,6 ″ (109,99 $; à l’origine 219,99 $) fonctionnent tous les deux sur une puce Intel Celeron N2840, ont des capacités WiFi et Bluetooth intégrées et peuvent facilement passer d’une application à l’autre. . L’Education Edition (EE) est essentiellement livrée avec des bords en caoutchouc ajoutés et une durabilité supplémentaire, au cas où vous seriez sujet à des accidents liés à l’appareil.

Si vous recherchez un Chromebook avec un écran plus grand, il y a aussi un Chromebook HP avec un écran de 14 pouces (174,99 $; à l’origine 250 $) qui dispose également d’un système audio B&O pour des performances audio de premier ordre pour toutes ces vidéos YouTube et autres multimédias Web. vous regarderez.

Autres Chromebooks

Bien sûr, HP est le seul nom en ville en ce qui concerne les Chromebooks. Si vous recherchez la meilleure offre du groupe, vous pouvez économiser plus de 300 $ sur le prix du Chromebook C200 d’ASUS (84,99 $; à l’origine 399,99 $), qui offre des performances fluides et réactives, le tout dans un package de moins d’un pouce d’épaisseur pour transport facile

Une navigation transparente, des démarrages rapides, des applications intégrées à Google et une maintenance sans tracas sont les cartes d’appel de l’Acer C720P (99,99 $; à l’origine 299 $), qui est alimenté par un processeur Intel Celeron bicœur à 1,4 GHz qui est également tactile. activé pour un équilibre incroyable de vitesse et de performance.

Il existe également une paire de Chromebooks Dell qui méritent d’être étudiés, y compris le 3120 Celeron N2840 (84,99 $; à l’origine 180 $) avec des fonctionnalités innovantes, une durabilité supérieure et une impressionnante autonomie de 10 heures; ou le 5190 Celeron N3450 (199,99 $; à l’origine 249,99 $) avec un design robuste et un écran tactile généreux de 11,6 pouces suffisamment large pour donner à chacun une vision claire de l’action.

Microsoft Surface

Enfin, si vous voulez une Microsoft Surface… eh bien, cela ne la résume pas vraiment, n’est-ce pas? Vous devez décider si vous voulez la Surface standard (essentiellement, un ordinateur portable), un Surface Book (un hybride ordinateur portable-tablette) ou une Surface Pro (une tablette plus traditionnelle).

Si vous êtes un fan d’ordinateur portable, que ce soit la Surface (1 448,95 $; à l’origine 2 499,99 $) ou son successeur, la Surface 2 (1 509 $; à l’origine 2 499,99 $) fait le travail avec ses processeurs Intel Core i7, ses disques durs de 512 Go et ses écrans de 13,5 pouces. .

Si votre utilisation bascule assez régulièrement entre l’informatique assis et le travail en déplacement, ce modèle Surface Book devrait répondre à vos besoins. Vous pouvez obtenir un certificat recertifié en usine avec 256 Go d’espace de stockage (1109 $; à l’origine 2499,99 $) pour un vol aujourd’hui.

Il y a aussi un choix polyvalent sur la table dans le Surface Book 2 (1 100,99 $; à l’origine 1 499,99 $), avec un processeur Intel Core i5 quadricœur, un stylo Surface solide pour un dessin qui ressemble presque à l’utilisation d’une feuille de papier et quatre utilisations différentes modes.

Et si vous êtes un utilisateur de tablette dédié, vous devriez probablement envisager la Surface Pro 4 (912,99 $; à l’origine 1 699,99 $) qui regroupe toutes les performances d’un ordinateur portable dans un ensemble de tablettes plus portable. Il est doté d’une béquille multi-positions, vous pouvez donc travailler ou jouer confortablement sur votre bureau, votre canapé ou à peu près n’importe où sans les mains, ainsi que d’un écran PixelSense de 12,3 pouces qui rend toutes vos vidéos, images et plus dans des détails époustouflants .

Remarque: Des conditions générales s’appliquent. Consultez les sites de vente au détail concernés pour plus d’informations. Pour plus de bonnes affaires, rendez-vous sur nos partenaires sur TechBargains.com.

