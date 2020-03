Économisez jusqu’à 62% sur ces écouteurs supra-auriculaires Sony à boîtier ouvert

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Sony fait partie des meilleurs joueurs en matière d’équipement audio. Et, bien qu’ils soient certainement justifiés de facturer un joli sou pour leur matériel haut de gamme, il serait bien d’obtenir une paire d’écouteurs sans donner un coup de ventouse à votre compte courant.

Si vous êtes un consommateur averti, vous savez que le Web regorge d’offres sur des produits de haute technologie – et Sony ne fait pas exception. Aujourd’hui, nous avons trouvé des offres sur quatre écouteurs Sony qui sont disponibles pour une fraction de ce que vous payez nouveau.

Ces modèles Sony sont des modèles certifiés «New Open Box», ce qui signifie qu’il s’agit souvent de stocks excédentaires qui se trouvaient sur les étagères des magasins. Les boîtes ont peut-être souffert d’un ou deux, mais chaque paire est vérifiée comme nouvelle condition par Sony, vous garantissant ainsi un équipement tout neuf de qualité supérieure à un prix nettement inférieur au prix de détail. Lisez la suite pour voir ce qui est disponible:

Casque sans fil

Il existe deux modèles d’écouteurs sans fil Sony à gagner. Les modèles Sony MDR-XB650BT Extra Bass (59,99 $, à l’origine 129,99 $) et Sony ZX220BT On-Ear (34,99 $, à l’origine 79,99 $) se connectent de manière transparente à vos appareils pour la commodité ultime de ne jamais être enveloppés dans un cordon de casque. Les XB650 font vibrer la technologie Extra Bass pour une livraison bas de gamme plus profonde et plus riche ainsi qu’une durée de vie de la batterie considérablement plus longue (30 heures contre 8 heures) que les ZX220, ce qui garantit des performances exceptionnelles.

Pourtant, malgré cela, le ZX220 pourrait en fait être un choix plus intelligent avec un temps de charge plus court (2,5 heures contre 4 heures), un poids considérablement plus léger (4,6 oz contre 6,7 oz), un indicateur de niveau de batterie et même un son légèrement plus élevé niveau de pression produisant encore plus de volume à vos ondes sonores.

En supprimant les budgets de l’équation, le XB650 semble être le meilleur choix pour les personnes ayant des trajets prolongés qui pourraient avoir besoin d’une durée de vie de la batterie plus longue, tandis que les ZX220 conviennent mieux à ceux qui ont besoin de quelque chose d’un peu plus portable qu’ils peuvent emporter n’importe où dans un pincement. Quel que soit votre choix, vous économiserez un joli sou sur le prix de détail en saisissant un nouveau modèle de boîte ouverte.

Casque filaire

Le Sony MDR-XB450AP Extra Bass (29,99 $, à l’origine 79,99 $) et Sony ZX110AP Extra Bass (16,99 $, à l’origine 29,99 $) sont les deux autres nouveaux écouteurs à boîtier ouvert de cette liste, et ce sont tous les deux des modèles filaires. Oui, les XB450 ont ici l’avantage de la performance avec une fréquence basse plus basse (5 Hz contre 12 Hz) et un niveau de pression acoustique plus élevé (102 dB contre 98 dB) que le ZX110. Cependant, les ZX110 sont pliables, ils peuvent donc être facilement repliés dans leur étui de transport inclus pour une portabilité nettement améliorée.

En bref, les XB450 sont probablement mieux adaptés aux audiophiles traditionnels, tandis que les ZX110 pourraient être mieux pour ceux d’entre nous qui aiment écouter de la musique de qualité mais qui ont rarement le temps de jouer à la maison et qui veulent écouter quelque chose dans le bus, l’avion , etc.

Remarque: Des conditions générales s’appliquent. Consultez les sites de vente au détail concernés pour plus d’informations. Pour plus de bonnes affaires, rendez-vous sur nos partenaires sur TechBargains.com.

Maintenant lis: