Économisez plus de 20 $ sur un abonnement annuel à PlayStation Plus dès maintenant

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Minecraft. Fortnite. Red Dead Redemption II. Overwatch. Au cas où vous auriez été complètement déconnecté, vous savez que le jeu en 2020 concerne les jeux multijoueurs en ligne.

Et, pour les propriétaires de PlayStation, si vous voulez jouer en ligne, vous avez besoin d’un abonnement à PlayStation Plus. À l’heure actuelle, vous pouvez obtenir un abonnement PlayStation Plus de 12 mois pour seulement 38,50 $, soit plus de 20 $ de réduction sur le prix annuel normal.

Sony compte actuellement près de 39 millions d’utilisateurs PlayStation Plus, ce qui signifie que vous trouverez toujours une concurrence saine pour jouer à vos favoris à tout moment et en tout lieu.

Mais même si vous êtes un loup solitaire à la mode, l’abonnement à PlayStation Plus présente de nombreux avantages. Si des jeux enregistrés obstruent votre console domestique, PS Plus vous permet de simplement les enregistrer dans le cloud, y compris jusqu’à 100 Go de stockage de jeu. Quel que soit le jeu de votre choix, vous aurez toujours votre dernière action enregistrée sans vous soucier de remplir votre système.

Pour ceux qui cherchent à étendre leur bibliothèque de jeux, PS Plus propose également deux jeux entièrement gratuits chaque mois, des jeux que vous pouvez conserver tant que vous conservez votre compte PS Plus. Ou vous pouvez même accéder aux meilleurs titres PlayStation avec des offres de réduction mensuelles allant jusqu’à 80% sur certains jeux.

Régulièrement 59,99 $, il suffit d’ajouter le code promo PSPlusSAVE à la caisse et vous économiserez plus de 20 $ sur ce prix, jusqu’à 38,50 $, à peine plus de 3 $ par mois.

Remarque: Des conditions générales s’appliquent. Consultez les sites de vente au détail concernés pour plus d’informations. Pour plus de bonnes affaires, rendez-vous sur nos partenaires sur TechBargains.com.

Maintenant lis: