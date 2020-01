Écran OnePlus Demos 120Hz pour le OnePlus 8

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

OnePlus a été l’un des premiers fabricants de smartphones à proposer des téléphones avec des taux de rafraîchissement d’affichage plus élevés que le 60Hz standard. Il a été suivi par des personnes comme Asus et Google, et Samsung devrait implémenter un affichage à taux de rafraîchissement élevé dans le Galaxy S20. OnePlus a maintenant confirmé que son prochain smartphone aura un écran encore plus lisse que la génération actuelle de OnePlus 7. Le OnePlus 8 prendra en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz, et le co-fondateur Pete Lau a publié une vidéo démontrant les avantages d’un tel écran.

La résolution était le champ de bataille de haut niveau pour les smartphones, mais cela est de moins en moins important, car même les téléphones à petit budget sont désormais livrés avec des écrans 1080p. Des taux de rafraîchissement élevés peuvent être l’amélioration d’affichage la plus importante que nous voyons en 2020. La plupart des écrans que vous regardez à toute la journée se rafraîchissent à 60 Hz, ce qui signifie 60 mises à jour par seconde. Les quelques exceptions incluent certains moniteurs de jeu PC, l’iPad Pro et des téléphones comme le Pixel 4 et OnePlus 7T. Un taux de rafraîchissement élevé rend le mouvement plus fluide et réaliste, mais la plupart des contenus ne prennent pas en charge les taux de rafraîchissement élevés. Par exemple, la plupart des jeux mobiles sont verrouillés à 60 images par seconde.

OnePlus utilise le défilement comme exemple de l’endroit où vous verrez les avantages de 120Hz. La vidéo sur Twitter ne peut pas recréer complètement l’expérience de l’utilisation d’un affichage à 120 Hz – après tout, vous la regardez probablement sur un écran avec un taux de rafraîchissement beaucoup plus faible. Cependant, vous pouvez avoir une idée de son fonctionnement grâce à certains rendus au ralenti.

L’écran fluide OnePlus 120 Hz: l’expérience de défilement la plus fluide et la plus simple jamais réalisée sur un smartphone. pic.twitter.com/I4FWP64NfO

– Pete Lau (@PeteLau) 15 janvier 2020

La vidéo montre comment le défilement d’une application provoque un léger bégaiement sur un appareil avec un affichage à 60 Hz – peu importe la puissance de cet appareil si l’écran ne peut être actualisé que 60 fois par seconde, un problème que les joueurs de PC trouveront familier. C’est pourquoi les technologies de rafraîchissement telles que G-Sync et FreeSync ont proliféré sur le marché des moniteurs haut de gamme.

OnePlus utilise toujours les processeurs Qualcomm de dernière génération dans ses appareils, de sorte que le OnePlus 8 aura très probablement le nouveau Snapdragon 865 lors de son lancement dans les prochains mois. Cette puce a un GPU plus puissant qui ne devrait avoir aucun problème à produire 120 images par seconde. Il disposera également du modem 5G requis par Qualcomm pour tous les appareils basés sur 865. OnePlus annoncera probablement le OnePlus 8 dans les prochains mois ou deux pour une sortie au printemps.

