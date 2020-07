ed | Au bord d’une nouvelle ère pour l’exploration spatiale? Évaluer l’impact de la crise actuelle

L’établissement d’une présence lunaire internationale durable à long terme en partenariat avec le secteur privé reste au cœur de l’exploration spatiale

Depuis plus de 50 ans, notre désir d’explorer l’espace a conduit à de nouvelles découvertes tout en fournissant un flux continu d’avantages socio-économiques ici sur Terre. Par ailleurs, l’exploration spatiale s’est de plus en plus affirmée comme un domaine d’une grande importance stratégique pour les gouvernements du monde entier.

Alimenté par ces multiples facteurs, les investissements mondiaux du gouvernement dans l’exploration spatiale ont augmenté au cours de la dernière décennie sous l’impulsion de programmes dans les principaux pays et rejoints par un nombre croissant d’acteurs. Selon les dernières recherches d’Euroconsult, Prospects for Space Exploration 2nd Edition, les investissements mondiaux du gouvernement dans l’exploration spatiale ont totalisé près de 20 milliards de dollars en 2019, augmentant à un taux de croissance annuel composé de 5% au cours des cinq dernières années. Trente et un pays et agences spatiales mènent cet investissement mondial, les États-Unis en représentant 71%.

La valeur stratégique et géopolitique du satellite naturel de la Terre joue un rôle important derrière la justification du retour sur la Lune, et il est considéré comme un élément central des futures missions sur Mars avec équipage. De plus, les agences spatiales partagent l’objectif de créer un environnement de marché lunaire durable, avec le partage des coûts, le partage des risques et le partenariat comme objectifs clés pour cette nouvelle vague d’exploration lunaire.

Les principales agences spatiales conviennent également de l’importance de maintenir une présence soutenue en orbite terrestre basse. La Station spatiale internationale demeure à ce jour le plus grand programme de coopération internationale au monde et la pierre angulaire du vol spatial humain. Le financement de la station est assuré par tous les partenaires jusqu’en 2024 au moins et le soutien a augmenté pour l’extension des opérations jusqu’en 2028 ou 2030 en coopération avec le secteur privé. La vision future de la NASA pour LEO comprend un marché commercial durable des vols spatiaux humains dirigé par les États-Unis. Entre-temps, la Chine a intensifié ses investissements pour assurer le lancement et l’achèvement de sa station spatiale LEO dans les années à venir. Pendant ce temps, l’astronomie et les missions planétaires vers Mars et d’autres destinations continueront d’étendre nos connaissances scientifiques et nos capacités techniques.

Pour atteindre ces objectifs, les investissements mondiaux du gouvernement dans l’exploration spatiale devraient atteindre 30 milliards de dollars d’ici 2029. Cette croissance du financement prévue d’environ 50% au cours de la prochaine décennie reflète le soutien du gouvernement à des plans ambitieux à grande échelle, qui ont commencé à la lune comme foyer central.

Crédit: Euroconsult

L’exploration spatiale attire non seulement l’intérêt d’un nombre croissant de gouvernements mais aussi du secteur privé. Des startups aux grandes entreprises, les acteurs cherchent à exploiter le potentiel commercial de l’espace alors que la présence humaine et robotique s’étend au-delà de la Terre. La prochaine décennie promet de nombreuses initiatives d’exploration commerciale, ayant un impact significatif sur la planification stratégique des gouvernements et leur programme d’exploration spatiale. De nouveaux schémas contractuels public-privé prennent forme, reflétant la volonté des agences spatiales d’agir à la fois comme partenaire stratégique et comme futur client potentiel des services commerciaux pour parvenir à un modèle durable d’exploration spatiale. Cependant, alors que l’enthousiasme pour l’exploration spatiale – et la lune en particulier – est réel, de nombreuses missions restent incertaines en raison d’un grand nombre de facteurs de risque externes accentués par le contexte mondial actuel.

La montée des activités d’exploration face au contexte mondial actuel

Le contexte sans précédent créé par la pandémie de COVID-19 provoque des répercussions à des degrés divers dans l’économie mondiale. L’impact précis de la crise sanitaire et économique actuelle est, à ce jour, encore difficile à prévoir avec exactitude. Le secteur spatial a déjà subi les effets directs du verrouillage causé par la pandémie: les missions spatiales menées par des employés à domicile, les missions scientifiques en attente, les lancements reportés et les plans de fabrication suspendus sont quelques-uns des exemples qui ont remis en question les activités quotidiennes des le secteur spatial au cours des derniers mois. Cependant, alors que le monde revient lentement à des opérations «normales», les activités spatiales devraient le faire également. Nous vivons, par exemple, l’enthousiasme du programme d’équipage commercial de la NASA, y compris le premier lancement en équipage de la Station spatiale internationale depuis les États-Unis depuis 2011. Cet été verra également le lancement de missions d’exploration planétaire notables – si tout se déroule comme prévu – comme le Mars 2020 Perseverance Rover de la NASA et l’orbiteur Mars HOPE des Émirats arabes unis.

Néanmoins, le secteur spatial n’est pas à l’abri du contexte international mondial et connaîtra l’effet d’entraînement des retombées économiques. On ne sait pas encore comment les réajustements des investissements ou les nouvelles allocations se développeront pleinement, car les pays du monde entier pourraient subir une pression accrue créée par la tourmente actuelle. L’impact de la pandémie devrait varier considérablement selon les pays et les verticales spatiales. Les activités d’exploration spatiale sont de longue durée et connaissent souvent des retards inhérents. Bien que la crise actuelle puisse accentuer de nouveaux retards potentiels, il est peu probable qu’elle perturbe les objectifs à long terme des gouvernements. L’exploration spatiale occupe une place importante dans l’agenda spatial des principaux programmes spatiaux du gouvernement en raison de ses liens avec les intérêts stratégiques nationaux. Les annonces récentes – telles que les contrats de la NASA attribués à des entreprises américaines pour le développement du système d’atterrissage lunaire humain – sont quelques-uns des exemples qui réaffirment les ambitions des gouvernements en matière d’exploration malgré les événements actuels. Ces jalons sont néanmoins le résultat de la planification stratégique et des allocations budgétaires que les agences spatiales ont faites au cours des derniers mois.

Crédit: Euroconsult

Les perspectives de l’exploration spatiale seront également largement influencées par les mesures prises par les États-Unis au cours des prochains mois, car le pays reste à ce jour le plus grand investisseur et un moteur important dans la définition de la stratégie mondiale en matière d’exploration spatiale. Alors que la campagne d’exploration américaine de la lune à Mars a gagné un soutien bipartisan accru, les implications potentielles qu’un changement d’administration pendant les prochaines élections pourrait avoir sur les objectifs d’exploration restent discutables. L’exploration spatiale reste profondément liée à la politique américaine, chaque nouvelle administration définissant de nouveaux objectifs. Le fait que l’exploration lunaire se soit consolidée comme un atout stratégique clé pour de nombreux gouvernements à travers le monde, y compris la Chine, pourrait être un facteur clé pour les États-Unis pour maintenir un accent lunaire dans leur stratégie d’exploration indépendamment d’un changement politique potentiel. Cependant, même si l’objectif lunaire prévaut aux États-Unis, des questions se poseraient sur les retards potentiels des programmes (tels que son objectif Lune 2024 ou le programme Lunar Gateway), qui pourraient également être encore accentués en raison du ralentissement économique provoqué par la pandémie. Un report des projets d’exploration pourrait avoir un effet négatif sur la dynamique actuelle des initiatives d’exploration, avec des effets néfastes pour les partenaires internationaux et privés.

Au sein du secteur privé, l’augmentation des investissements privés au cours de la dernière décennie a facilité l’émergence de nouvelles initiatives d’exploration commerciale. Malgré cette augmentation, le financement privé total de l’exploration spatiale reste à ce jour modéré et les investissements concentrés uniquement sur un nombre assez limité d’acteurs. Les investisseurs restent plus réticents à financer des initiatives d’exploration spatiale en raison des risques élevés inhérents et de la vision à long terme de ce domaine, une réticence qui peut être encore exacerbée par le contexte mondial actuel. La crise pandémique pourrait en outre accélérer les conditions fragiles préexistantes des startups, mettant en péril leur survie. Le soutien des gouvernements en tant que client et partenaire continuera d’être (encore plus) essentiel au succès des initiatives commerciales.

Malgré la scène mondiale actuelle et les nombreux défis qui y sont associés, la décennie à venir pourrait bien présenter des opportunités pour beaucoup. Les principaux acteurs mondiaux devraient renforcer leur position, tandis que les nouveaux entrants pourraient rencontrer des difficultés plus importantes pour entrer dans un domaine de plus en plus concurrentiel. La collaboration internationale et la coopération public-privé devraient continuer de se consolider en tant que condition essentielle de la stratégie d’exploration et de la feuille de route des parties prenantes publiques pour parvenir à un modèle durable d’exploration spatiale.

Natalia Larrea est conseiller principal chez Euroconsult et rédacteur en chef de la recherche «Prospects for Space Exploration».

Cet article a été initialement publié dans le numéro du 15 juin 2020 du magazine SpaceNews.