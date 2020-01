EFF: Ring App envoie vos données personnelles à des tiers

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Ring appartenant à Amazon a été plus apte à écarter les problèmes de confidentialité que les autres sociétés de maison intelligente. Il a défendu des initiatives controversées comme sa coopération avec la police en affirmant qu’il ne voulait que rendre les communautés plus sûres. Il sera cependant plus difficile de détourner le dernier chapitre troublant de la saga Ring. L’Electronic Frontier Foundation (EFF) affirme avoir terminé une analyse exhaustive de l’application Android de Ring, et la société semble partager de nombreuses données d’utilisateurs privés avec des tiers.

Ring a pris de l’importance grâce à la force de ses sonnettes vidéo, qui étaient de loin les meilleurs appareils de leur genre depuis des années. Les défenseurs de la vie privée gardent un œil attentif sur Ring depuis qu’il a admis que les employés humains avaient auparavant un accès illimité à de larges bandes de vidéos d’utilisateurs. L’attitude de laisser-faire de Ring s’est de nouveau manifestée lorsqu’elle a commencé à travailler avec la police pour promouvoir les produits Ring et encourager les utilisateurs à fournir des vidéos aux enquêteurs dans son application Neighbors.

Pour utiliser les excellentes caméras de Ring, vous devez installer l’application sur un appareil mobile. L’EFF a dû pousser et pousser l’application pour découvrir ses secrets, mais il a finalement réussi à observer les données https que l’application envoie lorsque vous l’utilisez. L’EFF indique que l’application de Ring transmet des informations personnellement identifiables à quatre sociétés différentes: Facebook, branch.io, Mixpanel et AppsFlyer. Non seulement certaines de ces entreprises obtiennent une quantité déraisonnable de données, mais elles ne sont pas toutes répertoriées dans les divulgations de confidentialité de Ring.

Presque toutes les applications ont des trackers qui évaluent la façon dont les gens les utilisent, mais l’EFF dit que l’utilisation des trackers par Ring est en décalage avec les autres sociétés de maison intelligente. Grâce à l’API Graph de Facebook, l’application envoie des données comme lorsque vous ouvrez l’application, votre fuseau horaire, le modèle d’appareil et un identifiant unique. La succursale obtient votre adresse IP, le modèle d’appareil et quelques identifiants uniques. AppsFlyer semble principalement axé sur le suivi du moment et de la manière dont vous avez installé l’application Ring, ce qui n’est pas excessivement personnel. Cependant, il obtient également l’état actuel des capteurs de votre téléphone comme l’accéléromètre et le gyroscope.

L’EFF cite le tracker de la firme d’analyse MixPanel comme le plus troublant. Cette entreprise obtient votre e-mail, votre nom complet, le modèle de votre appareil, votre statut Bluetooth et même le nombre d’appareils Ring connectés à votre compte et où ils se trouvent. Les mesures de l’expérience utilisateur sont un élément important du développement mobile, mais il n’y a aucune raison qu’un tiers ait besoin de ce type de données.

Nous avons contacté Ring pour obtenir des commentaires, mais la société n’a pas répondu pour le moment. Nous mettrons à jour avec une déclaration quand et si nous en avons un.

