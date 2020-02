Elon Musk appelle l’US Space Force à adopter des fusées entièrement réutilisables: “Faites de Starfleet une réalité”

Elon Musk a insisté sur le fait que les lanceurs réutilisables sont «absolument fondamentaux» pour réaliser toutes les ambitions spatiales que les militaires pourraient avoir, y compris garder une longueur d’avance sur la Chine.

ORLANDO, Floride – Lors de sa première apparition à une conférence militaire depuis la création de l’US Space Force, le fondateur de SpaceX, Elon Musk, a donné son point de vue habituel sur les vertus des fusées réutilisables. Mais il a adapté le message à un public d’aviateurs qui ont commencé leur carrière dans l’US Air Force, mais qui passent maintenant à un nouveau service et réfléchissent aux possibilités.

“Comment pouvons-nous rendre Starfleet réel?” Musk a demandé à des applaudissements rugissants lors d’une conversation d’une heure au coin du feu avec le commandant du Space Force’s Space and Missile Systems Center, le lieutenant-général John Thompson, le 28 février, lors du symposium d’hiver annuel de l’Air Force Association.

Musk a ensuite répondu à sa propre question, insistant sur le fait que les lanceurs réutilisables sont “absolument fondamentaux” pour réaliser toutes les ambitions spatiales que les militaires pourraient avoir, y compris garder une longueur d’avance sur la Chine.

Beaucoup de commentaires de Musk sur les fusées réutilisables étaient des répétitions de ce qu’il avait dit lors d’une apparition précédente lors d’une conférence de l’Air Force le 5 novembre à San Francisco, où il s’était également assis avec Thompson.

Vendredi, Musk a fait plusieurs références à la fiction fictive Star Trek “Starfleet” pour marteler le message que les fusées réutilisables sont le billet pour l’avenir. “Je pense que nous pouvons faire un long chemin pour rendre Starfleet réel et ces futurs utopiques réels.”

Mais rien de tout cela ne peut se produire tant que l’armée continue de compter sur des boosters consommables, a déclaré Musk.

Bien que SpaceX ait obtenu un succès commercial et des contrats gouvernementaux lucratifs avec ses fusées Falcon 9 et Falcon Heavy, Musk se concentre pleinement sur le développement du nouveau véhicule Starship qui est conçu pour être entièrement réutilisable comme un avion. Falcon 9 et Heavy ne sont que partiellement réutilisables, la première étape et les carénages étant désormais récupérés plus fréquemment.

Bien que Musk ne l’ait pas mentionné, les militaires pourraient lentement trouver des roquettes réutilisables. Lors du prochain lancement du satellite GPS Falcon 9 le 29 avril, le Space and Missile Systems Center permettra à SpaceX de tenter d’atterrir sur un droneship en mer, une première pour un lancement de sécurité nationale.

SpaceX a tenté de faire en sorte que l’Air Force aide à financer le développement de Starship en 2018 lorsque la société a soumissionné pour un contrat de service de lancement. Le LSA était destiné à aider les fournisseurs de lancements commerciaux à développer de nouveaux véhicules pour concourir pour les contrats d’approvisionnement de lancement de sécurité nationale qui seront attribués plus tard cette année. L’Air Force a attribué des contrats LSA à trois autres sociétés, mais pas à SpaceX, ce qui a provoqué une contestation judiciaire toujours en suspens.

Lors du chat de l’Air Force Association, Musk a présenté Starship comme un exemple d ‘”innovation radicale” qui gardera les États-Unis en tête alors que d’autres pays comme la Chine feront progresser leurs capacités spatiales.

“Je n’ai aucun doute que si les États-Unis ne créent pas d’innovations dans l’espace, ils seront deuxièmes dans l’espace”, a déclaré Musk.

Musk envisage Starship comme le véhicule qui permettra l’accès à l’espace lointain et la colonisation éventuelle de Mars. Ses plans ont suscité à la fois des éloges et beaucoup de scepticisme.

D’autres entreprises pourraient vouloir commencer à construire des véhicules entièrement réutilisables comme Starship et créer une industrie plus compétitive, a déclaré Musk, une évolution qu’il a saluée. “La concurrence est une bonne chose”, a-t-il déclaré. Dans une approche pas si subtile du plus grand programme d’avions de chasse du Pentagone, le F-35, Musk a suggéré qu’il devrait y avoir une concurrence plus perturbatrice dans l’industrie de la défense.

Il y a eu des gémissements audibles dans le public, cependant, quand Musk a déclaré que l’avenir de la guerre aérienne était dans la guerre des drones autonomes. “L’ère des avions de chasse est révolue”, a-t-il déclaré.