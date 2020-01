Elon Musk: le vaisseau spatial volera pendant 20-30 ans, visant une flotte de 1 000

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Le PDG de SpaceX, Elon Musk, a fait des vagues il y a quelque temps avec un plan ambitieux pour commencer à transporter des gens vers Mars au cours des prochaines années. Il était naturellement vague sur les détails, mais maintenant il a un peu plus à partager. On dirait encore que nous sommes loin de coloniser Mars, même selon les normes de Musk, mais nous avons une meilleure idée de ce dont SpaceX a besoin pour approvisionner et soutenir une population humaine sur la planète rouge.

Jeudi soir, Musk a lancé une autre de ses sessions impromptues de questions / réponses sur Twitter en tweetant une nouvelle photo du prototype Starship SN1 en construction dans l’usine de fabrication et d’essai de Boca Chica. Naturellement, tout le monde voulait savoir quand ils pouvaient descendre de ce rocher. Musk n’a pas fourni de détails sur ce point, mais il disposait de nouvelles informations sur la direction que SpaceX entend prendre avec l’initiative Mars.

L’objectif, selon les tweets, est d’avoir une flotte d’environ 1000 vaisseaux spatiaux en service. Musk pense que l’entreprise pourra éventuellement produire 100 navires par an, et chaque coque devrait être bonne pour 20 à 30 ans de service. Avec autant de navires, SpaceX pourrait transporter jusqu’à 100 mégatonnes de cargaison vers Mars chaque année. C’est l’équivalent de 100 000 passagers.

Cependant, SpaceX ne ferait pas de courses vers Mars chaque année. La flotte du vaisseau spatial quitterait tout à la fois tous les 26 mois lorsque la Terre et Mars sont sur les bonnes orbites pour raccourcir le voyage. Cela ne devrait prendre que 30 jours par voyage à ce moment-là. Bien que les navires devront faire le plein en orbite terrestre avant de partir pour Mars, ils pourront récupérer tout le carburant dont ils ont besoin sur Mars pour le voyage de retour. C’est grâce à l’atmosphère relativement mince de Mars.

Véhicule orbital de vaisseau spatial SN1, réservoir de tête d'oxygène liquide et cône nosec

– Elon Musk (@elonmusk) 16 janvier 2020

Musk dit que SpaceX espère avoir 1 million de personnes sur Mars d’ici 2050, et il espère qu’il sera suffisamment bon marché pour que tout le monde puisse y aller. Musk a flotté 500 000 $ par siège avec un billet de retour garanti si vous changez d’avis, mais c’est la première fois qu’il suggère l’idée de prêts qui ne pourraient pas se le permettre. Mais ne vous inquiétez pas. Il dit également qu’il y aura beaucoup d’emplois sur Mars. Cependant, on ne sait pas ce qui se passerait si vous ne remboursiez pas le prêt. Est-ce qu’ils gaspillent du carburant pour vous ramener sur Terre?

Avant que l’un de ces problèmes puisse être résolu, SpaceX doit terminer la construction du Starship. Le nouveau prototype en construction sera prêt pour les tests orbitaux à la fin de cette année. Après cela, SpaceX commencera à construire des versions adaptées aux voyages dans l’espace lointain, y compris un navire qui transportera un milliardaire japonais autour de la lune et à l’arrière.

