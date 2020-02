En de rares faux pas, SpaceX perd Falcon 9 lors d’une tentative d’atterrissage – .

Dans ses efforts continus pour créer un réseau de communication mondial avec ses satellites Starlink, SpaceX a lancé aujourd’hui une fusée Falcon 9, livrant 60 autres engins spatiaux en orbite terrestre. C’était une mission relativement routinière pour la société et sa tentative de faire atterrir son booster Falcon 9 devrait se dérouler sans heurts. En fait, cela ne s’est pas bien passé.

Comme il l’a fait à plusieurs reprises auparavant, le droneship de SpaceX devait attraper le booster après avoir livré la charge utile. Les caméras à bord du droneship n’ont pas montré la fusée effectuant son atterrissage en douceur. En fait, cela ne montrait pas du tout la fusée.

Malheureusement pour SpaceX et les téléspectateurs regardant le flux en direct du lancement et de la tentative d’atterrissage, la fusée a complètement raté le droneship. Selon SpaceX, le booster a effectué un «atterrissage en douceur» à proximité, et nous supposons qu’il a finalement été récupéré.

C’est particulièrement déchirant pour SpaceX car, comme le souligne Ars Technica, un atterrissage réussi sur le droneship aurait été le 50e de ces Falcon 9 pour la société. Au lieu de cela, cette célébration devra être suspendue pendant un certain temps, et nous attendrons d’entendre SpaceX ce qui pourrait avoir causé ce faux pas.

Les lacunes et les accidents de lancement ne sont pas nouveaux pour SpaceX. L’entreprise a pris l’habitude non seulement de reconnaître les lacunes, mais aussi de célébrer ses échecs. SpaceX a même décidé de produire une bobine de baffle entière mettant en valeur ses échecs.

Ce manque d’atterrissage particulier du Falcon 9 n’est pas un gros problème pour SpaceX dans le grand schéma des choses, mais le fait que la société voit maintenant sa séquence d’atterrissages réussis se terminer est un peu décevant.

